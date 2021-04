Voici ce que la confirmation de Gensler pourrait signifier pour XRP

Compartir

Après un rallye impressionnant ces derniers jours, le XRP se négocie latéralement à 1,76 $ avec une perte de 2,7% sur le graphique de 24 heures. Cependant, la confirmation de Gary Gensler en tant que président de la Securities and Exchange Commission (SEC) par le Sénat américain pourrait apporter des avantages supplémentaires au jeton.

XRP se déplaçant latéralement sur le graphique de 24 heures. Source: XRPUSDT Tradingview

Avec 53 voix pour et 45 contre, le Sénat américain a adressé à Gensler «de chaleureuses félicitations». Le nouveau président de la SEC a une position apparemment plus positive à l’égard des crypto-monnaies.

Avant de retourner à la fonction publique, Gensler a enseigné un cours sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

On s’attend donc à ce qu’il exerce des actions plus «équilibrées» au cours de son mandat. Le régulateur a une procédure judiciaire ouverte contre Ripple Labs et deux de ses dirigeants pour la vente illégale présumée d’un titre, XRP.

L’arrivée de Gensler pourrait avoir une influence positive sur un cas que de nombreux membres de la communauté XRP considèrent comme injuste ou disproportionné. De nombreux membres de l’industrie de la cryptographie ont appelé à la clarté de la réglementation de la part des autorités américaines.

«Une chaleureuse félicitations à Gary Gensler pour sa confirmation au Sénat de devenir président de la SEC. Il rejoindra une équipe dévouée qui travaille sans relâche jour après jour au nom des investisseurs et de nos marchés. 1/2 – SEC_News (@SEC_News) 14 avril 2021

Une nouvelle approche du cas XRP

L’avocat Stephen Palley a déclaré que Gensler n’était pas «un ennemi de la crypto», ajoutant que le nouveau président de la SEC pourrait donner le feu vert à davantage d’initiatives pro-crypto telles que la «proposition de refuge» du commissaire de la SEC. Hester Peirce. Palley a également déclaré:

Ma propre opinion, à laquelle j’en suis venu lentement et quelque peu à contrecœur, est que les règles et la jurisprudence actuelles n’ont aucun sens lorsqu’elles sont appliquées (de manière inégale) à des projets cryptographiques qui nécessitent des jetons pour leur fonctionnalité.

L’avocat a affirmé que l’approche de Gensler pouvait être conventionnelle mais qu’il avait une motivation «pragmatique et pratique» pour changer certaines réglementations de la SEC. Ce faisant, les priorités des applications pourraient être «plus claires». Palley a ajouté:

Comme si une plate-forme actuelle semble être clairement une bourse de valeurs selon la loi du 34 et que la SEC la laisse aller. peut-être des conseils informels sur le moment où une interface Web pour un protocole d’échange en chaîne est ou n’est pas une bourse nationale.

Le commissaire Peirce Safe Harbor a été téléchargé sur GitHub et bien qu’il ne s’agisse pas d’un règlement officiel de la SEC, il a reçu de nombreux commentaires de la communauté crypto.

Le “Safe Harbor 2.0” envisage une “exemption à durée limitée pour les jetons”. Cette proposition semble avoir une approche plus dynamique de la réglementation des crypto-monnaies et de l’évolution d’un token.

Par conséquent, un actif comme le XRP aurait pu être offert et vendu en tant que titre, puis échangé «en dehors d’un contrat d’investissement». Ce faisant, le jeton peut faire partie d’un réseau décentralisé et ne plus être soumis à la réglementation traditionnelle des valeurs mobilières.

Pour atteindre ce statut, comme XRP semble avoir, le jeton doit être échangeable et distribué «librement» à un groupe diversifié de «participants au réseau». La proposition ajoute: