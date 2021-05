Voici ce que la NASA veut que son hélicoptère sur Mars fasse ensuite – .

La NASA est déjà entrée dans l’histoire avec son rover Mars Ingenuity. Le premier vol de l’hélicoptère a prouvé que les avions à moteur sont viables sur Mars, tandis que ses deuxième et troisième vols ont démontré que les drones aériens pouvaient facilement voyager sans s’écraser. Son quatrième vol sera conçu pour montrer qu’un avion similaire pourrait potentiellement être utilisé pour cartographier des régions de la surface et fournir des observations détaillées sur une vaste zone. Celles-ci sont plus que suffisantes pour qualifier Ingenuity de succès, et la NASA se tourne déjà vers l’avenir.

Dans un nouveau billet de blog sur le site du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le groupe explique que l’hélicoptère de Mars passera dans une nouvelle phase de sa démonstration. La phase «opérations» de la démonstration montrera avec un peu de chance qu’Ingenuity et d’autres avions construits avec la même technologie pourraient être utilisés pour accélérer la vitesse à laquelle de nouvelles découvertes sont faites sur Mars. L’idée est d’utiliser Ingenuity de manière à ce que les futures missions puissent utiliser des avions dédiés aux sciences aériennes, et c’est assez excitant.

«La démonstration de la technologie Ingenuity a été un succès retentissant», a déclaré Thomas Zurbuchen de la NASA dans un communiqué. «Étant donné qu’Ingenuity reste en excellente santé, nous prévoyons de l’utiliser au profit des futures plates-formes aériennes tout en priorisant et en poursuivant les objectifs scientifiques à court terme de l’équipe de rover Perseverance.

La démonstration des opérations exigera que l’hélicoptère accomplisse certains de ses exploits les plus audacieux à ce jour. Il n’y a aucune garantie que l’hélicoptère survivra, mais s’il le fait, ce sera un énorme pas en avant vers un avenir où le vol motorisé sera intégré dans les futures missions sur Mars.

La NASA propose un bref résumé:

La transition d’Ingenuity d’une démonstration technologique à une démonstration opérationnelle apporte avec elle un nouveau domaine de vol. Parallèlement à ces vols aller simple, il y aura plus de manœuvres de précision, une plus grande utilisation de ses capacités d’observation aérienne et plus de risques en général. Le changement signifie également qu’Ingenuity nécessitera moins de soutien de la part de l’équipe de rover Perseverance, qui cherche des cibles pour prélever des échantillons de roches et de sédiments à la recherche de la vie microscopique ancienne.

L’hélicoptère n’a pas encore effectué de vol aller simple. Chacun de ses vols a commencé et s’est terminé au même endroit sur le soi-disant «Wright Brothers Field», qui est une zone plate sur la surface près de l’endroit où le rover et l’hélicoptère ont atterri. Les combats à sens unique seraient similaires à ce qu’un drone dédié aux sciences aériennes effectuerait en parcourant de grandes distances à la surface de la planète rouge.

Pendant ce temps, le rover Perseverance a été un peu en attente. Il a mené des recherches scientifiques alors qu’il traînait dans la zone des essais en vol, mais il a été obligé de rester à proximité de l’hélicoptère afin de pouvoir capturer une vidéo d’Ingenuity en action.

