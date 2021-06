Voici ce que l’auteur de Game of Thrones Martin a contribué à Elden Ring

Nous savons depuis un certain temps que George RR Martin avait travaillé pour le prochain Elden Ring de From Software, mais nous avons maintenant plus de détails.

L’auteur s’est entretenu avec le diffuseur WWTW – comme l’a repéré l’utilisateur de Twitter @EldenRingUpdate et rapporté par Eurogamer – lors d’une visite à la Medill School of Journalism de la Northwestern University pour recevoir un doctorat honorifique. Dans l’interview, il a déclaré que ses contributions à Elden Ring avaient en fait été effectuées “il y a des années” et étaient centrées sur le cadre du jeu et la construction du monde.

Elden Ring a été révélé à l’E3 2019. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la sortie à venir depuis un certain temps; c’est jusqu’à ce qu’une nouvelle bande-annonce soit publiée pour le titre au Summer Game Fest dans le cadre de l’E3. Non seulement cela a montré le gameplay, mais cela a également révélé que le jeu devrait être lancé en janvier 2022.

“Avec Elden Ring, nous avons appliqué toute notre expertise de dark fantasy et d’action-RPG cultivée tout au long de la série Dark Souls, afin de créer une évolution audacieuse et classique du genre”, a déclaré Hidetaka Miyazaki, directeur de From Software.

«Nous avons créé un monde riche avec un sens de l’échelle stupéfiant, basé sur des légendes écrites pour le jeu par George RR Martin. Elden Ring est un monde plein de mystère et de péril, prêt à être exploré et découvert ; un drame dans lequel divers personnages affichent leur propre mystique et leurs arrière-pensées. Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à l’expérimenter par vous-même.

