Voici ce que le gros accord T-Mobile-Google signifie pour vous – .

T-Mobile et Google ont annoncé lundi un partenariat surprise, l’opérateur étant prêt à prendre en charge divers produits logiciels et matériels de Google mieux que jamais. Les deux sociétés ont rappelé aux utilisateurs d’Android que T-Mobile était le premier opérateur à vendre le premier téléphone Google Android au monde en 2008, le G1. T-Mobile a déclaré qu’il était actuellement l’opérateur mobile avec le plus de clients de smartphones Android au monde, de sorte que le partenariat avec Google devrait être utile. En pratique, cela signifie que T-Mobile s’appuiera sur plusieurs produits Google, y compris YouTube TV, qui bénéficieront d’un emplacement de premier plan sur les appareils Android. En plus de cela, T-Mobile a annoncé qu’il vendrait «une large gamme d’appareils Pixel haut de gamme» à l’avenir. Le partenariat apportera quelques changements importants dont les abonnés de T-Mobile devraient être conscients.

Tout d’abord, l’accord T-Mobile-Google comprendra les ventes de matériel. T-Mobile a déclaré qu’il prendrait en charge la «suite complète d’appareils Pixel» sans nommer aucun nom. Actuellement, Google vend divers smartphones Pixel, y compris le Pixel 4a, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5. Cette année, Google devrait présenter le Pixel 5a et le Pixel 6, et un Pixel pliable pourrait également être dans les cartes.

En plus de cela, T-Mobile vendra également une large gamme d’appareils Android et d’appareils Android TV OS, ce que vous pourriez déjà attendre de l’opérateur.

Côté logiciel, T-Mobile s’appuiera sur divers produits Google essentiels qui seront directement disponibles pour les utilisateurs. Un grand changement concerne l’application de messagerie par défaut sur Android. Tous les combinés que T-Mobile vendra auront Google Messages comme expérience de messagerie par défaut. L’application sera livrée avec RCS activé, le système de messagerie riche de Google destiné à concurrencer l’iMessage d’Apple. L’annonce indique également que Google a commencé à déployer la prise en charge du cryptage de bout en bout pour les textes RCS un à un, et le déploiement se poursuivra tout au long de 2021. Un cryptage fort est l’une des fonctionnalités manquantes de Google Messages.

Les combinés T-Mobile offriront également aux clients un accès facile à Google One, le produit de stockage cloud de Google. Google One peut être utilisé pour sauvegarder et restaurer les combinés Android.

Le changement apporté à la diffusion en direct de la télévision en direct sur les appareils T-Mobile est également important. Le transporteur a confirmé qu’il supprimerait progressivement ses services Live, Live + et Live Zone qui ont été annoncés il y a seulement quelques mois. Les produits de télévision en direct de T-Mobile resteront actifs jusqu’au 29 avril, date à laquelle ils seront remplacés par YouTube TV.

Les abonnés de TVision Live bénéficieront gratuitement du premier mois de YouTube TV. Après cela, tous les clients de T-Mobile pourront s’inscrire à YouTube TV pour 10 $ de réduction sur le prix normal, ou 54,99 $ par mois. T-Mobile offrira également aux abonnés trois mois de YouTube Premium gratuit, qui est normalement au prix de 11,99 $. YouTube Premium comprendra à la fois l’accès à YouTube et à YouTube Music sans publicité.

Les clients de TVision peuvent bénéficier de l’offre YouTube jusqu’au 30 juin, via leurs comptes T-Mobile ou en appelant T-Mobile. Tout le monde peut s’abonner à YouTube TV pour 10 $ de réduction à partir du 6 avril en suivant ce lien.

Enfin, l’appareil de diffusion en continu TVision Hub prendra désormais en charge YouTube TV.

