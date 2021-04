Voici ce que le PDG de Netflix a à dire sur le partage de mot de passe – .

Il y a quelques années, il y a une vieille blague qui a fait le tour sur Twitter et qui disait qu’il n’y a qu’un seul abonné Netflix dans le monde et que son mot de passe était partagé par des millions de personnes.

Bien que le partage de mot de passe en dehors des membres de la famille ne soit techniquement pas quelque chose que Netflix permet, c’est aussi quelque chose que Netflix n’a historiquement rien fait pour arrêter ou même empêcher. Dans la plupart des cas, Netflix a semblé assez heureux de permettre aux gens de partager leurs mots de passe largement et simplement de surclasser ceux qui souhaitent augmenter le nombre d’écrans pouvant être visionnés simultanément.

Top Deal du jour Les drones de caméra 4K populaires comme celui-ci coûtent généralement des centaines de dollars – obtenez celui-ci en vente pour 79,99 $! Prix ​​courant: 99,99 $ Prix: 79,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles la réponse passive de Netflix au partage de mot de passe pourrait bientôt prendre fin. Plus tôt cette année, certains utilisateurs de Netflix ont commencé à voir une invite indiquant qu’ils doivent s’inscrire pour leur propre compte s’ils ne vivent pas avec le propriétaire du compte connecté.

Oh non. Netflix fait la purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy – Sally, cette fille (@ DOP3Sweet) 9 mars 2021

Netflix à l’époque avait déclaré qu’il exécutait simplement un test conçu «pour s’assurer que les personnes utilisant des comptes Netflix sont autorisées à le faire».

Le message, même s’il n’est pas largement diffusé, a conduit beaucoup à croire que Netflix pourrait enfin commencer à sérieusement lutter contre le partage de mot de passe. Il convient de noter qu’environ 33% des utilisateurs de Netflix partagent leurs mots de passe avec des personnes extérieures à leur famille.

Et rappelez-vous, le contrat d’utilisation de Netflix se lit en partie: «Le service Netflix et tout contenu visualisé via notre service sont réservés à votre usage personnel et non commercial et ne peuvent être partagés avec des personnes en dehors de votre foyer. “

À la lumière de ce qui précède, le PDG de Netflix, Reed Hastings, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société cette semaine, a été directement interrogé si Netflix prévoyait de «tourner les vis».

Le sujet a été abordé lorsque Nidhi Gupta a posé la question suivante:

Vous avez commencé à faire des tests et sur certains marchés, je pense peut-être que les États-Unis limitent peut-être le partage de comptes. Pouvez-vous parler de l’ampleur de l’opportunité ici, et pourquoi le moment est-il venu de demander à commencer à resserrer les vis à ce sujet?

Hastings a répondu: «Nous allons tester beaucoup de choses, mais nous ne déploierons jamais quelque chose qui donne l’impression de tourner les vis comme vous l’avez dit. Cela doit donner l’impression que les consommateurs comprennent qu’ils ont du sens. nous allons tester beaucoup de choses, mais nous ne déploierons jamais quelque chose qui ressemble à tourner les vis comme vous l’avez dit. Il faut que cela ait du sens pour les consommateurs qu’ils comprennent. »

Qu’il suffise de dire que si Netflix prend jamais une position ferme contre le partage de mot de passe, il va de soi que ce ne sera pas une décision brusque qui prend les consommateurs au dépourvu.

L’une des questions les plus intéressantes posées par les analystes était de savoir s’il existait un marché ou un pays particulier où le partage de mots de passe était exceptionnellement élevé. Cependant, le cadre de Netflix, Greg Peters, n’a pas fourni beaucoup de réponse directe.

Chaque marché, chaque pays est différent et nous voyons donc différentes gammes de comportements. Et je pense que la façon dont les gens s’orientent vers le service est différente d’un pays à l’autre. Donc je veux – c’est plus que simplement comment ils pensent à la façon dont ils travaillent peut-être le système ou ainsi de suite, comment ont-ils pensé partager le service avec une famille élargie ou des personnes qu’ils aiment est une partie naturelle de la façon dont ils connectez-vous avec les histoires que nous racontons. Donc, tout est différent à travers la planète, et c’est également différent à l’intérieur des pays, comme vous pouvez vous y attendre.

En bref: le partage de mot de passe sur Netflix ne va nulle part de si tôt. Et ainsi, des millions de téléspectateurs Netflix peuvent désormais pousser collectivement un soupir de soulagement.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui ouvre votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.