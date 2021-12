Voici ce que les critiques disent de la suite de Keanu Reeves

Les critiques de Matrix Resurrections sont disponibles et les critiques louent largement le film de Keanu Reeves réalisé par Lana Wachowski comme un ajout triomphal à la franchise originale. Depuis ses débuts le 22 décembre dans les salles de cinéma et sur HBO Max, The Matrix Resurrections a obtenu une nouvelle note de 68% sur Rotten Tomatoes de la part des critiques et un score d’audience très similaire de 69%. Continuez à faire défiler pour lire ce que certains critiques disent du nouveau film, des critiques élogieuses aux regards de certains des plus grands noms de la critique de films.

‘Exact et ravissant’

(Photo : Warner Bros.)

K. Austin Collins, critique pour Rolling Stone, a été impressionné par la suite, écrivant pour le point de vente, « C’est un film Matrix qui n’aurait pu venir qu’avec plus de vingt ans de recul – et de perspicacité. J’ai été ému, impressionné – bien plus que ce à quoi je m’attendais. L’ingénierie émotionnelle de Matrix Resurrections est exigeante et ravissante. » Lire l’avis complet ici.

« Désir nostalgique »

Manohla Dargis pour le New York Times a noté que voir Reeves et Carrie-Anne Moss à l’écran ensemble en tant que Neo et Trinity était un coup de pouce majeur pour le film. « La résurrection… tire un grand profit de son – et de notre – aspiration nostalgique, ravivée par les retrouvailles de Reeves et Moss », écrit Dargis. Lire l’avis complet ici.

« Pièce de conversation digne »

(Photo : Kelly Sullivan/.)

Melanie McFarland a fait valoir dans une critique pour Salon que bien que Resurrections « ne soit pas un succès complet, c’est un sujet de conversation digne ». McFarland écrit : « Les résurrections matricielles sont un meilleur messager et analyste culturel qu’un spectacle cinématographique… Cela ne donnera peut-être pas les sensations de l’original, mais au moins cela déclenchera des conversations. » Lire l’avis complet ici.

« Commentaire social sournois »

Sara Michelle Fetters de MovieFreak.com a souligné que Lana Wachowski n’a pas joué la sécurité avec le dernier film Matrix. « The Matrix Resurrections déconstruit son mythe tout en célébrant les idées qui lui tiennent toujours à cœur », écrit Fetters. Le critique décrit le film comme « une méta-continuation profondément autoréférentielle et indulgente qui est plus intéressée à être un commentaire social sournois sur la dernière décennie environ – tout en devenant une histoire d’amour profondément passionnée et ouvertement mélodramatique – qu’à faire presque rien d’autre. » Lire l’avis complet ici.

« De plus en plus conscient de soi »

(Photo : Sam Santos/. pour Warner Bros. Pictures Canada)

Sarah Gopaul de Digital Journal a également noté la nature autoréférentielle de l’écriture de Resurrections : « Le film trouve des moyens attrayants d’incorporer et de reconnaître son passé, créant un méta-récit qui devient de plus en plus conscient de lui-même au fur et à mesure que l’histoire se déroule. » Lire l’avis complet ici.

« Triomphe désordonné et imparfait »

Angelica Jade Bastién a fait valoir dans une critique pour Vulture que même si Resurrections n’était pas parfaite, c’était quand même un succès. Bastién écrit : « Oscillant entre une méta-évaluation avec l’héritage de la première trilogie et l’épanouissement sincère d’une toute nouvelle histoire qui semble audacieusement romantique, le premier long métrage solo de Lana Wachowski est un triomphe passionnant. » Lire l’avis complet ici.

« La malédiction de la matrice »

Tous les critiques n’étaient pas amoureux de la suite. Kevin Maher écrit pour The Times UK : « La malédiction de Matrix frappe à nouveau. Un film de science-fiction ingénieux, inventif et marquant de 1999 a maintenant, avec ce dernier raté tant attendu, produit une autre suite vraiment horrible. » Lire l’avis complet ici.

« En guerre avec son public »

Ann Hornaday du Washington Post n’était pas non plus une fan, appelant ce qui semblait être un ton incohérent de la part de la direction du film. « Wachowski semble être en guerre avec son public, le récompensant avec des rappels profonds un instant pour lever les yeux au ciel sur toute l’entreprise le lendemain », écrit Hornaday. Lire l’avis complet ici.

