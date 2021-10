Voici ce que les critiques disent du prequel de “The Sopranos”

La suite très attendue de The Sopranos, The Many Saints of Newark, sortira en salles et HBO Max le 1er octobre, et les critiques pèsent déjà sur le nouveau film. The Many Saints of Newark est co-écrit et produit par le créateur des Sopranos David Chase et est réalisé par Alan Taylor. L’histoire du film remonte à des décennies dans la mythologie des Sopranos et se déroule pendant les émeutes de Newark en 1967. The Many Saints of Newark se concentre sur Dickie Moltisanti (joué par l’acteur Alessandro Nivola), qui est le père de Christopher Moltisanti. Christopher était le neveu et protégé de Tony Soprano, joué par Michael Imperioli dans la série. Les autres acteurs du nouveau film incluent Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Ray Liotta et Vera Farmiga.

La star des Sopranos, James Gandolfini, est décédée tragiquement en 2013, mais son fils Michael Gandolfini a endossé le rôle de la version plus jeune de Tony Soprano. Récemment, Michael s’est entretenu avec PopCulture.com pour parler de The Many Saints of Newark, et il a expliqué ce que c’était que de se mettre à la place de son père. “Je dirais que le plus gros défi était que j’étais un peu plus âgé que je ne jouais et après avoir plongé dans la série, j’ai vraiment compris que Tony et la série et comment nous pensions”, a-t-il déclaré.

Michael a poursuivi: “Il y avait des moments dans le film où je voulais attaquer ou peut-être être sarcastique ou pousser quelque chose d’une manière très Tony et Alan m’a vraiment aidé à me dire:” Il n’est pas encore là. Il n’est pas si confiant. Il est pas si en colère. Il n’est pas encore si cynique. Et en quelque sorte le tonifier pour qu’il puisse entrer dans cela et s’endurcir sur l’arc du film.” Avec tout cela à cheval sur un nouvel opus dans une franchise bien-aimée, The Many Saints of Newark a-t-il été à la hauteur?

Une déception

Le critique du Washington Post, Inkoo Kang, a qualifié le film de “désespérément désireux de plaire”.

Moi en train de lire les critiques de meh pour “The Many Saints Of Newark” après avoir acheté mon billet pour le voir au cinéma au lieu de sur HBO Max à la maison pic.twitter.com/6kRlYuwzi3 – Clem (@TheClemReport) 1er octobre 2021

Pour les superfans des “Sopranos”

Le consensus général semble être que The Many Saints of Newark ne réinvente pas la roue, mais c’est une sortie digne pour les superfans des Sopranos.

Les nombreux saints de Newark ne sont PAS des sopranos ou des parrains et ne devraient pas l’être. Lol aux critiques le tenant à ces normes. Je l’ai apprécié pour le départ du spectacle. Bon jeu d’acteur. Bonne bande son. Michael Gandolfini a rendu justice à son père. Solide pour moi. Le thème m’obtient CHAQUE fois. pic.twitter.com/BjRsuU50Ed – MorrisBLifting (@MorrisBai_) 1er octobre 2021

