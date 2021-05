Voici ce que les drag kings ont pensé du drag confetti de Little Mix ⋆ .

C’était une décision intelligente pour Little Mix de présenter Awhora, Tayce et Bimini Bon Boulash de Drag Race UK dans la nouvelle vidéo de leur nouveau single Confetti – ils sont les stars de la série.

Mais, dans la vidéo Perrie, Leigh-Anne et Jade traînent alors que les garçons et certains drag kings pensent que Little Mix aurait pu partager l’espace avec les artistes qu’ils ont personnellement imités dans Confetti.

L’onglet a parlé à deux drag kings travaillant au Royaume-Uni de leur opinion sur la vidéo.

Beth Sitek est l’artiste de drag derrière le PDG Peter Stokes. Beth se produit dans des clubs et des bars autour de Londres.

Dans un post Instagram, Beth a partagé ses sentiments sur la nouvelle vidéo de Little Mix: «Un peu de moi lisait leur performance comme quelque chose pour les femmes et celles qui vivent la misogynie à qui s’identifier, l’autre partie de moi était comme ‘elles essaient de faire ça drôle »et donc toute leur performance pourrait être lue comme une sorte de blague dangereuse et nuisible.»

Lorsque The Tab a parlé à Beth, elle a dit qu’il lui avait fallu un certain temps pour se mettre en colère contre la vidéo. «Plus je regardais, plus je réalisais que cela ne me semblait pas politique, c’était drôle», a-t-elle déclaré à The Tab.

«En tant que drag king, j’essaie de faire un travail politique – en subvertissant la masculinité. Lorsque Little Mix est apparu comme des rois, ils ont fait des commentaires misogynes pour montrer ce que c’est pour ceux qui vivent la misogynie, mais le placage comique a sapé tous les points qu’ils essayaient de faire valoir.

Sitek a fait l’éloge de l’apparence de Bimini Bon Boulash et a soulevé le fait que Bimini utilisait sa plate-forme pour partager les drag kings de leur histoire. Mais qu’en est-il des artistes de drag qui ne sont pas éligibles pour apparaître sur RuPaul’s Drag Race? Little Mix n’aurait-il pas pu faire quelque chose pour diversifier la représentation des glissements dans la vidéo Confetti?

Il y a récemment de petites étapes de changement; Bimini, qui s’identifie comme non binaire, n’est pas la marque stéréotypée de reine qui est susceptible d’être choisie et, aux États-Unis, Gottmik est devenu le premier homme trans à concourir. Bimini et Gottmik ont ​​tous deux réalisé des performances exceptionnelles au cours de leurs saisons et se sont imposés comme les favoris des fans. Mais en grande partie, la scène du drag reste dominée par les hommes cis. L’impact et l’influence du casting de Drag Race sur les perceptions traditionnelles de la scène de drag sont énormes.

TriniDad & TooGayThough, le roi des dragsters basé à Trinité-et-Tobago, ont fait écho aux préoccupations de Sitek.

«Cela en dit long sur la hiérarchie plus large de la traînée», a-t-il déclaré à The Tab, «Bravo aux reines de Drag Race UK pour avoir été promues avec Little Mix. C’est super. Le drag est une forme d’art subversive qui est si ludique et détient un tel pouvoir politique. Pourquoi ne voudriez-vous pas faire glisser un clip vidéo?

«Je pense juste que c’est une honte colossale quand vous avez eu cette opportunité de plate-forme des drag kings. “ Il est plus difficile de réserver des concerts en tant que drag king, même si nous faisons exactement les mêmes choses que les drag queens. Sans doute encore plus politiquement, car nous satirons l’oppresseur.

“Je ne pense pas que Little Mix était malveillant, mais je pense que c’était vraiment dommage.”

L’onglet a contacté Little Mix pour un commentaire.

