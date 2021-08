Voici ce que les États-Unis doivent faire pour soutenir les alliés afghans, les vétérans et l’ancien responsable de Bush ⋆ .

L’administration Biden doit étendre ses opérations permettant le passage en toute sécurité des citoyens américains et des alliés en Afghanistan, a déclaré mardi un vétéran et membre du personnel du conseil de sécurité nationale de l’ancien président George W. Bush.

Les responsables américains devraient s’efforcer d’étendre le périmètre autour de l’aéroport de Kaboul afin que les alliés afghans et les Américains bloqués puissent franchir les portes, a déclaré mardi l’ancien responsable de Bush et vétéran de l’Afghanistan, Rick “Ozzie” Nelson lors d’un appel avec des journalistes. Les insurgés talibans auraient installé des points de contrôle le long des routes menant à l’aéroport de Kaboul, où ils ont attaqué des personnes tentant de quitter le pays, a rapporté le Daily Caller.

Les forces américaines devraient également “créer des sites sûrs à Kaboul où les gens peuvent être héliportés ou transportés par véhicule jusqu’à l’aéroport”, a déclaré Nelson. Il a ajouté que l’administration devrait essayer d’obtenir des heures précises pour que les personnes se rassemblent dans les aéroports régionaux d’autres parties de l’Afghanistan afin d’être transportées par avion vers l’aéroport de Kaboul pour évacuation.

“D’après ce que je comprends, que l’opération d’évacuation des personnes fonctionne extrêmement bien … mais nous avons toujours des personnes à Kaboul ainsi qu’à l’intérieur pour lesquelles nous devons nous frayer un chemin”, a déclaré Nelson.

“Ces [additional measures] augmentera évidemment le risque de l’opération, mais notre armée est extrêmement bonne dans les opérations de crise », a ajouté Nelson. “Cette [crisis operations] C’est ce pour quoi ils sont entraînés, comme on peut voir ce qu’ils ont fait ces derniers jours, c’est remarquable.

Plus de 21 000 personnes ont été évacuées de Kaboul mardi, a déclaré le vice-directeur d’état-major interarmées pour la logistique, le général de division Hank Taylor, selon CNN. Environ 58 000 Américains et alliés afghans ont été évacués du pays depuis le 14 août et plus de 3,5 millions de personnes ont été déplacées par la violence des talibans.

“Nous avons également une obligation, non seulement envers ceux qui ont servi dans le passé, mais nous avons une obligation envers ceux qui serviront à l’avenir, que ce soit dans l’armée ou en tant que diplomate ou travailleur humanitaire”, a déclaré Nelson. “[The] Les États-Unis ont besoin du soutien des habitants qui effectuent toutes leurs missions dans tous les pays du monde et nous devons donc nous assurer que ceux-ci, nos amis et alliés dans d’autres pays, sachent que l’Amérique tient parole afin que nous puissions continuer à travailler en partenariat avec eux.”

Nelson a ajouté que si l’administration Biden échoue avec les alliés américains en Afghanistan, « cela enverra un message fort à nos amis et alliés que nous [U.S. officials] devons mener ces missions et que nous ne serons peut-être pas là et ce n’est pas un message que nous voulons envoyer.

