Voici ce que les graphiques boursiers de PLTR disent pour les taureaux en ce moment

Palantir (NYSE :PLTR) a été une action difficile à posséder au cours des derniers mois. Alors que les actions PLTR ont connu des difficultés, il est important de noter que presque toutes les actions de croissance ont connu des difficultés.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Le groupe a connu tant de volatilité, à la fois en ce qui concerne les cours des actions et les activités sous-jacentes. De nombreuses entreprises ont vu leurs ventes exploser alors que le nouveau coronavirus balayait le monde.

Alors que nous diminuons cette croissance, les investisseurs ont du mal à valoriser les entreprises. Ils ont eu du mal à monter et maintenant ils ont du mal à descendre.

Cela n’aide pas que les actions de PLTR et d’autres aient connu d’énormes périodes d’emballement. Cela crée le look haut de gamme et malheureusement – ​​comme en février – et à plusieurs reprises, il a été accompagné de rassemblements de « meme stock ».

Alors qu’une bonne course de mèmes est toujours amusante pour les taureaux, nous devons nous rappeler la douleur qui suit les ventes violentes.

Explorons Palantir et voyons s’il y a quelque chose ici pour les investisseurs. Tout d’abord, commençons par les graphiques de l’action.

Ce que disent les graphiques pour l’action PLTR

En juillet, l’action Palantir est tombée sous le niveau clé de 21 $. Ce niveau a été soutenu pendant la majeure partie de l’année, à l’exception de la rupture de courte durée au début du mois de mai, les actions de croissance atteignant un creux de marché baissier.

Après avoir récupéré ses principales moyennes mobiles en août, l’action PLTR a fortement augmenté. Au milieu de cette poussée, nous avons assisté à une rotation d’un quart par rapport aux sommets du deuxième trimestre.

Cependant, cinq jours consécutifs et un dérapage de près de 20% alors que les actions ont chuté au cours de six sessions sur sept fin septembre ont porté un coup dur à l’affaire haussière. Cela a renvoyé l’action PLTR en dessous de toutes ses moyennes mobiles clés, alors que 23 $ sont devenus un support.

Nous avons quelques observations intéressantes en jeu maintenant.

Alors que l’action a récemment été rejetée par le dessous du support de tendance haussière précédent (ligne bleue), les taureaux peuvent rester longs sur Palantir tant qu’il est au-dessus de toutes ses principales moyennes mobiles. Bien que nous n’ayons pas vu de tendance haussière durable dans ce titre depuis un certain temps, il est important pour les taureaux de dépasser les moyennes mobiles clés.

Si nous pouvons obtenir une cassure au-dessus de la zone de 26,75 $, il est possible que nous voyions une poussée vers les récents sommets près de 29 $. Au-dessus de cela, le comblement à 31,34 $ est possible.

D’un autre côté, un mouvement en dessous de 24,50 $ place l’action PLTR en dessous de toutes ses principales moyennes mobiles quotidiennes. Cela pourrait mettre en jeu un support récent proche de 23 $, suivi d’un support solide à 21 $.

Les bénéfices sont susceptibles d’être un grand moteur, qui devraient être publiés mardi avant l’ouverture. Si vous négociez ce nom (plutôt que d’y investir), c’est quelque chose à garder à l’esprit.

Briser Palantir

De toute évidence, les investisseurs veulent posséder l’action PLTR pour sa croissance potentielle. Cette semaine, nous devrions voir comment la direction s’attend à ce que le reste de son exercice se déroule. Du côté positif, Palantir ne devrait pas être aux prises avec tous les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement que la plupart des autres entreprises rencontrent.

De toute évidence, les constructeurs automobiles, les entreprises industrielles et les détaillants ont des problèmes. Mais il en va de même pour les entreprises technologiques bien connues comme Pomme (NASDAQ :AAPL) et Amazon (NASDAQ :AMZN).

Les sociétés de logiciels et de sécurité n’ont pas ces problèmes et il y a donc un espoir que Palantir puisse devenir l’une des valeurs de croissance les plus performantes à surveiller. Quand on regarde les chiffres, il y a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La bonne nouvelle? La croissance reste forte.

Les analystes s’attendent à une croissance de 38 % cette année, tandis que la croissance finale se situe à près de 50 %. À l’avenir, les attentes du consensus prévoient une croissance annuelle des revenus de plus de 30 % au cours de chacune des deux prochaines années. C’est excellent!

Ce qui n’est pas excellent, c’est la valorisation de Palantir.

L’action PLTR se négocie à 33,5 fois les estimations de revenus de cette année et près de 26 fois les attentes pour 2022. Ce n’est pas bon marché et bien qu’il y ait des moments où nous pouvons ignorer la valorisation lors d’un marché haussier en plein essor, nous ne voyons pas ce type d’exubérance dans les actions de croissance.

Encore une fois, l’exception ici est le revenu. Si Palantir annonce une croissance meilleure que prévu et émet des prévisions solides, le marché le récompensera probablement. C’est particulièrement vrai s’il peut montrer qu’il s’agit de l’une des rares valeurs de croissance à être performante en ce moment. S’il n’est pas récompensé par des résultats solides et des perspectives optimistes, les taureaux auront un problème sur les mains.

S’il ne parvient pas à livrer, son évaluation sera un problème.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.