Voici ce que les investisseurs de Bitcoin, Ethereum, Cardano et Polkadot devraient surveiller, selon l’analyste Michaël van de Poppe Crypto new media

Le célèbre analyste crypto Michaël van de Poppe décrit les principaux niveaux de support pour Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) et Polkadot (DOT).

Dans une nouvelle vidéo, van de Poppe dit qu’à ce stade, 36 000 $ est un niveau acceptable pour que Bitcoin chute – mais le prix du meilleur crypto ne devrait pas descendre bien en dessous de ce niveau.

« Tout ce niveau entre [$35 thousand] à [$36.5 thousand] c’est là que je regarde. En ce moment, nous allons probablement avoir une sorte de rebond de soulagement pour [$39 thousand] avant que nous allons très probablement continuer à la baisse à ce stade.

Tout ce qui est haussier que je regarde est soit un retournement de [$39.3 thousand] cela va déclencher la poursuite de [$40.8 thousand], mais si nous voulons vraiment commencer à pousser à la hausse, [$40.8 thousand] est le niveau que vous devriez regarder.

Quant à Ethereum, van de Poppe dit qu’il envisage deux niveaux de prix pour acheter la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière.

« L’un est autour [$2,300], le second est autour [$2,150], qui est similaire à Bitcoin va [$36 thousand]. À la hausse, nous venons de perdre du soutien, donc si nous craquons et retournons [$2,530], cela générerait une poursuite haussière et nous testons probablement à nouveau les plus hauts et nous avons également [$2,600] comme briseur potentiel ici, donc je regarde un léger rebond.

Van de Poppe dit que les investisseurs peuvent examiner les performances d’Ethereum par rapport à Bitcoin pour évaluer la rentabilité des altcoins tels que Polkadot.

“Là où Bitcoin atteint un nouveau plus bas, Ethereum contre Bitcoin atteint un nouveau plus haut dans cette tendance à travers lequel vous allez chercher à ce que ce plus bas se produise ici, donc n’importe où dans cette région autour de 0,06 est l’endroit où vous devriez chercher des longs pour les altcoins.

Si vous regardez les altcoins, par exemple, avec Polkadot, vous pouvez voir que nous avons atteint ces plus bas plus bas et que nous modifions la tendance. Alors, où cherchez-vous des positions longues potentielles sur Polkadot ? Vous allez considérer n’importe quoi dans cette fourchette de 14 à 16 dollars comme un flip, peut-être un haut 13 – cela devrait être un flip.

Van de Poppe dit également que Cardano est haussier et a vu un grand rebond du support.

Il cherche à voir si ADA peut conserver un support au niveau de 1,25 $. Du côté positif, il dit qu’une cassure soutenue du niveau de 1,47 $ est la prochaine région à surveiller.

