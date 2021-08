Voici ce que les investisseurs en Bitcoin, Ethereum et Chainlink devraient surveiller, selon le meilleur analyste de Crypto Crypto new media

Un crypto-trader et analyste populaire élabore ce qu’il pense être la prochaine étape pour Bitcoin, Ethereum et Chainlink alors que les marchés plus larges de la crypto continuent de se rallier.

Le stratège cryptographique pseudonyme, connu sous le nom de Pentoshi, dit à ses 202 700 abonnés sur Twitter qu’il surveille de près Bitcoin (BTC) car le principal actif cryptographique semble prêt à transformer la résistance précédente à 40 000 $ en support.

« Si BTC peut dépasser ces hauts de gamme, je pense que nous arrivons à 43 000 $, puis redescendrons pour confirmer comme support. Vous avez des gens qui sont à court de niveaux de gamme précédents qui deviennent des bas de gamme. Pourquoi est-ce important ? Parce que [if] le prix dépasse la fourchette, ces personnes vont être celles qui remplissent avec des ordres d’intention/limite qui le font basculer en support.

Source : Pentoshi/Twitter

Bien que Pentoshi voit la possibilité d’une poursuite haussière, le trader pense que les taureaux Bitcoin ont une tâche difficile devant eux car BTC rencontre une zone de résistance cruciale.

“BTC. D’accord, cela a plus de sens maintenant, flirter avec la ligne de tendance baissière des sommets historiques. »

Source : Pentoshi/Twitter

En regardant Ethereum (ETH), l’analyste crypto dit que la principale plate-forme de contrat intelligent se prépare à une augmentation à 2 881 $, à condition que l’ETH reste au-dessus du support à 2 325 $.

“ETH. Backtesté comme support ce matin donc pour l’instant, c’est la gamme que nous pouvons chercher à jouer.

Le marché traverse des résistances […] la seule chose à surveiller, c’est si nous revenons à l’intérieur des fourchettes précédentes.

Source : Pentoshi/Twitter

Quant à Chainlink (LINK), Pentoshi dit qu’il s’attend à ce que le réseau Oracle décentralisé transforme la résistance précédente de 21 $ en support, puis grimpe jusqu’à 32 $.

« Je n’ai que trois postes.

BTC ETH et LINK…

LINK est le plus récent puisque je n’ai pas joué d’alts depuis 2 mois, mais vous êtes fou si je n’aurai pas une certaine exposition menant à leur SmartCon dans les 6 à 8 prochains jours au moins.

Le Smart Contract Summit (SmartCon) est présenté comme le plus grand événement de Chainlink de l’année et devrait se dérouler du 5 au 7 août.

