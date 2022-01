Voici ce que les parieurs attendent des débuts de saison de Kyrie Irving

Cela faisait longtemps que Kyrie Irving n’était pas apparue sur un terrain de basket de la NBA. Précisément 206 jours. Nous avons vu Irving pour la dernière fois le 13 juin 2021, lorsqu’une blessure à la cheville lors du match 4 de l’ECSF a mis un terme à sa saison. Bien sûr, près de la moitié d’une nouvelle saison s’est écoulée pendant cette période, et toujours pas de Kyrie.

Que tout change aujourd’hui. Le septuple All-Star de la NBA devrait faire ses débuts tant attendus dans la saison ce soir lorsque lui et les Nets affronteront les Pacers dans l’Indiana. Il est difficile de savoir à quoi s’attendre de quelqu’un qui a raté plus de six mois sans basket NBA, mais cela ne nous empêchera pas d’essayer.

Voici à quoi s’attend Tipico Sportsbook lorsque l’un des meilleurs joueurs de la NBA revient sur le terrain.

Attaquer le verre : O/U 3,5 rebonds



Éliminons les choses non pertinentes parce que rebondir est ennuyeux à moins que vous ne soyez un grand ou que vous soyez Kawhi Leonard (Board Man est payé). En ce qui concerne Kyrie, c’est inutile et n’a jamais fait partie de son jeu. Il détient une moyenne de carrière de seulement 3,8 rebonds par match sur 582 matchs au total en saison régulière.

Cependant, les trois dernières saisons ont vu une augmentation. La moyenne de 5,0 d’Irving en 2018-19, 5,2 en 2019-20 et 4,8 la saison dernière sont à noter si l’on prend en compte les 3,5 over/under de Tipico Sportsbook pour Irving ce soir. Il y a une aide statistique ici pour faire un swing dans un sens ou dans l’autre, mais vraiment pas de réponse correcte, étant donné toutes les inconnues avec Irving.

Notation : O/U 19,5 points au total, 2,5 points à trois points



Je fais des recherches ici et, euh, ouais, Kyrie sait comment faire ses débuts dans la saison. Regarde-les:

22/12/20 GS vs BKN (V 125-99) 26 points, 4 passes décisives, 4 trios en 25 min

23/10/19 MIN contre BKN (L 127-126) 50 points, 7 passes décisives, 7 trios en 38 min

16/10/18 PHI contre BOS (W 105-87) 7 points, 7 passes décisives, 1 trois en 29 min

17/10/17 BOS contre CLE (L 102-99) 22 points, 10 passes décisives, 4 trois en 39 min

25/10/16 NY contre CLE (W117-88) 29 points, 4 passes décisives, 4 trios en 30 min

La seule erreur au cours des cinq dernières saisons est cette performance de sept points en 2018, mais Kyrie a par ailleurs prouvé qu’il allait la combler à ses débuts (BONJOUR, 2019). Les lignes de 19,5 points et 2,5 trois à Tipico semblent faisables compte tenu de la volonté de l’entraîneur-chef Steve Nash de donner à Kyrie une course prolongée. Si vous faites confiance à Nash, les overs devraient être en jeu.

Meneur de jeu : O/U 3,5 assistances



(Photo AP/Matt Slocum)

Kyrie a essentiellement fait un virage complet vers le rôle de garde de tir à l’arrivée de James Harden à Brooklyn il y a une saison. Mais les blessures ont empêché les deux hommes de passer beaucoup de temps ensemble sur le terrain tout au long de l’année. En conséquence, Irving a couru le point le plus souvent et a terminé la saison avec une moyenne de 6,0 passes décisives par match.

Les deux gardiens prolifiques partageront le court ce soir. Alors, Kyrie sera-t-elle de retour au 2 ? Sans avoir une idée du plan de match, il est toujours probable qu’Irving aura le ballon fréquemment, quelle que soit sa position. Il fera son éblouissement habituel avec le ballon et ouvrira des tirs pour ses coéquipiers même si ce n’est pas sa première option – sa moyenne de 5,7 passes décisives en carrière l’indique.

Tipico Sportsbook laisse le total de passes décisives d’Irving à 3,5, un nombre qu’il a dépassé lors de 45 des 54 matchs il y a une saison. Choisis sagement.

