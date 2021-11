Voici ce que l’histoire dit de la performance boursière pendant la semaine de Thanksgiving

Est-ce que ce sera gobe, gobe pour les investisseurs boursiers américains pendant la semaine de Thanksgiving ou une overdose de tryptophane ?

C’est la question que certains pourraient se poser alors que Wall Street achève la dernière semaine complète de négociation en novembre et se prépare pour une période de vacances qui se caractérise généralement par certains des volumes les plus bas de l’année.

Les marchés financiers américains sont fermés le jeudi 26 novembre pour les vacances de Thanksgiving et au-delà de la fermeture de jeudi, depuis 1992, les bourses ont adhéré à un calendrier de négociation abrégé le vendredi après Thanksgiving aux États-Unis.

La Bourse de New York et le Nasdaq fermeront vendredi à 13h00, heure de l’Est, tandis que la Securities Industry and Financial Markets Association recommande une fermeture à 14h00, heure de l’Est, pour les marchés obligataires américains.

Dans ce contexte, Thanksgiving est devenu synonyme d’échanges à faible volume, ce qui peut parfois conduire à des actions agitées.

Alors, comment le marché s’est-il comporté dans ce scénario ? Pas mal?

Les gens de Bespoke Investment Group disent que la semaine de Thanksgiving s’est prêtée à un gain modeste pour les actions remontant à 1945.

Les chercheurs disent que depuis ce point, « toute la semaine de Thanksgiving a progressé en moyenne de 60 points de base, ou 0,60 point de pourcentage, pour le S&P 500.

SPX,

-0,14%,

avec les meilleurs rendements venant le mercredi avant les vacances et le Black Friday, et la seule baisse en moyenne le lundi, le début de la semaine.

Bespoke, cependant, indique que plus récemment, les gains se sont déplacés vers les lundis de la semaine de Thanksgiving, avec de petites baisses le mardi et des rassemblements les deux derniers jours de la session.

Les perspectives de gains peuvent être encourageantes pour les investisseurs compte tenu de la perspective des craintes d’inflation et de l’incertitude quant à la direction de la Réserve fédérale, le président Biden devant décider s’il faut prolonger le mandat de Jerome Powell en tant que président de la Fed, qui se termine en février ou se tourner éventuellement vers la Fed. Le gouverneur Lael Brainard.

Les marchés ont clôturé principalement en baisse le vendredi avant Thanksgiving, avec le S&P 500

SPX,

-0.14%

enregistrant un gain de 0,4%, le Nasdaq Composite

COMP,

+0.40%

affichant un gain hebdomadaire de 1,2% et le Dow Jones Industrial Average

DJIA,

-0,75 %

clôture en baisse pour la deuxième semaine consécutive, en baisse de 1,4%.