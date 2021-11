Voici ce que nos lecteurs pensent d’Android 12 jusqu’à présent

Quelques semaines après le déploiement d’Android 12 sur les anciens smartphones Pixel, nous voulions savoir ce que nos lecteurs pensaient de la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation de Google.

D’après les résultats de notre sondage, la plupart de nos lecteurs semblent aimer Android 12. Plus de 37% des réponses sont en faveur de la mise à jour, tandis qu’un total de 32% des personnes interrogées n’étaient pas trop enthousiastes ou n’aimaient tout simplement pas les nouveaux changements de conception.

De nombreuses personnes qui aiment Android 12 semblent avoir encore un ou deux problèmes avec certaines fonctionnalités. De nombreux commentaires ont critiqué les modifications apportées aux vignettes de paramètres rapides, probablement en raison de leur taille accrue, ainsi que de la perte des paramètres d’alimentation de la maison intelligente.

Bien sûr, les utilisateurs se sont également plaints de divers bogues dans Android 12, comme celui lié à Material You qui fait planter les jeux. Google dit qu’il prévoit de résoudre certains problèmes avec la mise à jour de décembre, donc j’espère que des bogues comme celui-ci seront écrasés.

Un commentateur, RETG, note que, comme tout, Android 12 prendra juste un certain temps pour s’y habituer :

N’aimez pas ; cependant, loin de haïr. J’ai mis quelques jours à m’y habituer sur mon 4XL ; cependant, je suis maintenant à l’aise avec ça.

Non seulement une expérience d’apprentissage, mais aussi des problèmes avec certaines fonctionnalités et applications et la plupart de ces problèmes ont été résolus avec la mise à jour de sécurité et de fonctionnalités de novembre.

Je suppose qu’avec le temps, la plupart seront aussi à l’aise avec 12 qu’ils l’étaient avec les systèmes précédents.