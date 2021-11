Voici ce que nos lecteurs pensent de la politesse envers les assistants domestiques intelligents

Nous savons que la plupart de nos lecteurs utilisent des produits pour la maison intelligente dans la maison. Ainsi, au cours du week-end, nous avons demandé si nos lecteurs disaient ou non « s’il vous plaît » et « merci » à leurs assistants pour la maison intelligente comme Amazon Alexa et Google Assistant. Nous voulions savoir si nos lecteurs pensaient qu’il était important de pratiquer les bonnes manières avec certains des meilleurs haut-parleurs et écrans intelligents, car ils nous facilitent un peu la vie.

Sur plus de 1200 réponses, il semble que nos lecteurs soient plus polis que pas, avec 35% et près de 40% votant oui et parfois, respectivement. Seuls 24% ont voté non.

Certains utilisateurs ont fait remarquer que dire « s’il vous plaît » et « merci » à des appareils comme le Nest Hub Max est inutile et revient à étendre les mêmes plaisanteries à des appareils aléatoires comme les lave-vaisselle. Cependant, un commentateur, Emily Hamilton, n’est pas d’accord et pense que c’est une bonne pratique :

Je dis toujours s’il vous plaît et merci pour que je ne perde pas de pratique avec de vraies personnes juste au cas où. Je vois des gens ici dire : remerciez-vous votre lave-vaisselle, remerciez-vous un ascenseur ? Non, mais je ne leur parle pas et leur commande et demande des choses donc il y a une différence. Alors dites absolument s’il vous plaît et merci et je l’ai toujours fait.

Certains utilisateurs déclarent qu’ils ne disent généralement « merci » qu’à leurs assistants, tandis que d’autres avouent que c’est uniquement pour se mettre de leur côté :

Certains membres du personnel d’Android Central s’entraînent également à être polis envers leurs assistants, même s’il n’y a aucun avantage évident à le faire, à part obtenir une réponse mignonne. C’est aussi une bonne pratique pour vous-même et une bonne influence pour vos enfants si vous en avez.

