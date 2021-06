Voici ce que nous pensons être la date de sortie de Windows 11

TL;DR

Jusqu’à présent, Microsoft ne donnera qu’une vague fenêtre de “vacances” pour la date de sortie de Windows 11. Cependant, plusieurs éléments de preuve indiquent une date de sortie le 20 octobre, ou au moins en octobre. Les PC Windows 10 éligibles recevront Windows 11 en tant que mise à niveau gratuite, et de nouveaux PC commenceront à être livrés avec cette année.

La semaine dernière, Microsoft a dévoilé la dernière version de son système d’exploitation de bureau, connu sous le nom de Windows 11. Lors de l’événement de lancement, la société a révélé une tonne de détails liés au logiciel.

Cependant, il n’a pas divulgué de date de sortie de Windows 11. Il a confirmé que les premiers bêta-testeurs auront la possibilité d’utiliser le logiciel ce mois-ci. Il a également confirmé que le déploiement stable se produirait à un moment donné pendant la période de « vacances » de cette année. Il n’a cependant pas donné d’informations plus précises.

Heureusement, The Verge a déduit des moyens de déterminer quand Microsoft lancera probablement Windows 11. Par exemple, dans une image partagée par Microsoft, vous pouvez voir une conversation Microsoft Teams entre Stevie Bathiche et Panos Panay, deux dirigeants clés de Microsoft. Dans le message, Bathiche dit à Panay qu’il “ne peut pas attendre octobre”.

L’exploration jusqu’à un moment encore plus précis n’est pas difficile non plus. Il existe plusieurs cas dans lesquels la date et l’heure affichées dans les images Windows 11 sont 11:11 le 20 octobre 2021. Certes, il y en a quelques autres qui font référence au 6 octobre 2021, mais il semble très clair qu’octobre est le moment où nous ‘ Je verrai la date de sortie de Windows 11.

Il existe encore une certaine confusion quant aux PC existants qui seraient éligibles pour la mise à niveau gratuite de Windows 11. Microsoft a promis de publier prochainement un article de blog donnant plus d’informations sur ce que vous devrez faire pour préparer votre PC pour la mise à niveau ainsi que sur ce que vous pourrez faire si votre matériel n’est pas officiellement éligible.