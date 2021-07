Voici ce que nous pouvons apprendre sur la crypto du père de l’analyse technique

Certaines choses ne changent jamais… et les investisseurs avisés l’utilisent à leur avantage.

Je suppose que vous n’avez jamais entendu parler de Richard Wyckoff. Après tout, il est né il y a 148 ans et est mort il y a 87 ans.

Que diable pouvait bien quelqu’un qui est décédé plus de 80 ans auparavant Bitcoin (CCC :BTC-USD) a même été développé pour nous apprendre sur les crypto-monnaies aujourd’hui ?

Il s’avère que… beaucoup.

Richard Wyckoff est l’un des premiers pères de l’analyse technique. Il a été un pionnier dans cette approche pour étudier le marché, et même si son travail remonte au début des années 1900, il fournit un cadre précieux pour l’analyse du Bitcoin et des altcoins.

Surtout en ce moment où l’action des prix dans Bitcoin a été assez moche ces derniers mois.

Jetons un coup d’œil à ce que cette volatilité nous dit sur le présent et l’avenir à travers les yeux de quelqu’un qui a vécu il y a un siècle. C’est fascinant, et cela pourrait vous aider à gagner beaucoup d’argent…

Au cours de sa carrière à Wall Street, Richard Wyckoff a observé des investisseurs individuels se faire voler à plusieurs reprises par de plus grandes institutions. Le gros argent s’échangeait presque toujours contre le petit gars, et il gagnait presque toujours.

Je t’ai dit que certaines choses ne changent jamais.

J’entends tout le temps des investisseurs qui pensent que le jeu est truqué contre eux… et ils n’ont pas tort dans de nombreux cas.

Je ne suis pas content de ça, et Wyckoff non plus. Il a passé la plus grande partie de sa vie à espérer uniformiser les règles du jeu en instruisant les individus sur «les vraies règles du jeu» telles que jouées par les gros sous. Si cela ressemble à un service de newsletter moderne, vous avez raison. Il a été le fondateur du Magazine de Wall Street et rédacteur en chef de Stock Market Technique.

Les titres sont peut-être fades, mais il était sur quelque chose.

Wyckoff s’est concentré sur les facteurs qui affectent le plus l’action des prix, notamment l’offre et la demande, le volume, l’émotion et la psychologie. Il s’est rendu compte que les individus achetaient et vendaient presque toujours au pire moment.

Cela devrait aussi vous sembler familier.

Pour aider à comprendre le « jeu » et les mouvements de prix, il a imaginé une personne imaginaire qu’il a appelée l’homme composite.

…[A]Toutes les fluctuations du marché et de tous les stocks doivent être étudiées comme si elles étaient le résultat des opérations d’un seul homme. Appelons-le l’Homme Composite, qui, en théorie, s’assoit dans les coulisses et manipule les actions à votre désavantage si vous ne comprenez pas le jeu tel qu’il le joue ; et à votre grand profit si vous le comprenez.

Place sur.

Et c’est pourquoi nous pouvons en apprendre beaucoup sur l’action des prix de Bitcoin de quelqu’un qui est décédé bien avant même que l’on pense aux ordinateurs, et encore moins aux crypto-monnaies.

La même dynamique et les mêmes schémas existaient alors, et ils existent maintenant sur des marchés avec des investisseurs institutionnels impliqués.

Vous trouverez ci-dessous un schéma d’un événement d’accumulation Wyckoff – une phase d’achat au cours de laquelle le prix d’un actif augmente après la vente. Le point important à retenir est que la phase d’achat se produit lorsque les individus vendent par peur et épuisement, généralement à perte.

Et devinez qui est heureux d’intervenir et d’acheter à prix réduit ? Les établissements.

Maintenant, comparez cette image ci-dessus au graphique ci-dessous montrant Bitcoin au cours des cinq dernières semaines. Assez similaire, ne diriez-vous pas?

Il y a de fortes chances que Bitcoin soit plus tard dans la phase B ou peut-être dans la phase C en ce moment. Cela signifierait que nous sommes proches d’une cassure à la hausse.

Bitcoin est passé d’un peu moins de 29 000 $ au début de la semaine dernière à des prix actuels d’environ 35 000 $. Il y a une résistance importante juste devant le niveau de 39 000 $ à 41 000 $ (la ligne jaune horizontale supérieure), donc l’action des prix autour de ces niveaux sera importante.

Chaque fois que l’évasion se produit, nous pourrions facilement voir un grand mouvement dans Bitcoin… et des rebonds encore plus importants dans des crypto-monnaies plus petites connues sous le nom d’altcoins.

Et il y a pratiquement 0% de chance que la cassure ne se produise pas.

La blockchain et le logiciel qui s’y exécute – les crypto-monnaies – sont des technologies transformatrices. Une transformation aussi massive prendra du temps, c’est pourquoi nous investissons plus pour l’avenir que pour le présent.

De plus… L’analyse de Richard Wyckoff décrit exactement ce qui se passe avec Bitcoin en ce moment. Les données montrent que les détenteurs à court terme – pour la plupart des individus qui ont acheté lorsque Bitcoin montait en flèche plus tôt dans l’année – sont secoués de leurs investissements et vendent à perte. Les détenteurs à plus long terme – plus d’institutions – s’accrochent et achètent même plus.

Du 18 au 25 juin – lorsque Bitcoin a chuté de près de 15% – les détenteurs à long terme ont ajouté 120 739 Bitcoins tandis que les détenteurs à court terme ont déchargé 97 333 Bitcoins, selon les données de Glassnode.

C’est une honte. Tout comme Wyckoff l’a observé il y a plus d’un siècle, les mains faibles continuent de vendre aux mains plus fortes.

Et en guise de dernier clin d’œil à Wyckoff, je suggérerais également que les crypto-monnaies sont l’arme numéro un des gens ordinaires contre Wall Street en ce moment.

Nous voulons plus de transparence dans des choses comme l’investissement, l’épargne, les prêts, les assurances, le commerce, les paris et plus encore. C’est ce que propose cette nouvelle phase dans l’évolution des crypto-monnaies. Le pionnier du Bitcoin Charlie Shrem et moi appelons cela « Blockchain 2.0 ».

Bitcoin a remporté l’essentiel des gains au cours de la première phase. Mais cette nouvelle ère appartient aux altcoins d’hypercroissance.

Grâce aux altcoins, toute personne disposant d’une connexion Internet peut accéder à des services financiers cruciaux en un seul endroit – moins cher, plus facile et plus sûr que s’il partait avec une grande institution. D’un simple clic du doigt, vous pourrez contracter un prêt ou un prêt immobilier… souscrire une nouvelle police d’assurance… gagner de l’argent en prêtant votre argent… et investir en actions, obligations ou toute autre classe d’actifs.

Et la meilleure partie ? Vous n’aurez pas à traiter avec un intermédiaire et ses frais inutiles.

Il s’agit d’un énorme catalyseur de crypto-monnaie qui est sur le point de propulser des altcoins sélectionnés à des niveaux jamais vus auparavant.

C’est un mouvement mondial vers un système financier ouvert… et la plus grande révolution de la finance depuis des siècles.

Les vannes des inondations commencent tout juste à s’ouvrir.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

