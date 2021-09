Voici ce que nous pouvons attendre de Bitcoin dans la semaine à venir

Après que la Chine a de nouveau attaqué le marché des crypto-monnaies, provoquant des baisses de prix vertigineuses, Bitcoin tente maintenant de se redresser, ce qui nous amène à nous demander s’il est possible que les gains se prolongent au cours de la semaine à venir.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 42 550,01 $, accumulant un gain de 2,49 % au cours des dernières 24 heures, tout en maintenant une perte de 11,37 % au cours des 7 derniers jours.

Malgré la tendance baissière incontestable à court terme dans laquelle le prix a été englouti, les investisseurs ne semblent pas trop inquiets. Ils accumulent même plus de pièces, profitant sûrement des prix bas.

Comme on peut le voir sur l’indicateur de réserves BTC sur les bourses, les investisseurs retirent de plus en plus de pièces à accumuler dans des portefeuilles froids. Et la baisse récente, au lieu de provoquer une légère augmentation des réserves, a en fait créé davantage de pénuries, ce qui pourrait ne faire qu’accélérer la fin de la correction.

Réserves BTC sur les marchés au comptant. Source : CryptoQuant.

De plus, lorsque l’on passe en revue le comportement des baleines, on remarque qu’elles en profitent aussi pour accumuler. Une analyse de Will Clemente nous montre comment les baleines achètent depuis la mi-juillet.

Il n’y a pas que les gros joueurs qui achètent. Les détaillants accélèrent également le rythme des achats, ce qui, historiquement, a été le signe du début de fortes tendances haussières.

Analyse technique Bitcoin et prévisions pour la semaine à venir

La tendance à court terme peut encore causer des problèmes à Bitcoin au cours de la semaine à venir, mais en raison de l’ampleur de la correction actuelle et des fondamentaux soutenant un scénario haussier, ce n’est vraiment pas une très bonne idée de continuer à parier sur une poursuite de la baisse. .

Bitcoin doit continuer à défendre le support à 40 200 $ pour la semaine à venir pour éviter une nouvelle baisse.

Au cas où ce support serait perdu, nous verrions alors des ventes au plus bas de 38 000 $.

Les chances sont légèrement faussées du côté des vendeurs pour le moment, mais cela pourrait changer rapidement si la résistance à 44 865 $ est dépassée.

Le rejet des prix bas observé hier commence à donner un peu d’espoir aux taureaux.

Dans le délai hebdomadaire, nous voyons la possibilité que le retrait soit déjà terminé, ou soit sur le point de le faire.

Après avoir visité le support à 40 200 $, BTC défie maintenant le SMA à 8 périodes. Il semble que le prix du Bitcoin soit à un point optimal pour amorcer un nouvel élan au cours de la semaine à venir.

Si nous voyons le prix entrer à nouveau dans la fourchette dans laquelle il s’est maintenu de mai à juillet, alors nous pouvons penser que les plus hauts historiques seront reportés pendant longtemps.

Analyse technique Bitcoin et prévisions pour la semaine à venir. Source : TradingView.

