Voici ce que nous savons des plans d’Apple pour le Mac Pro et le Pro Display XDR

Avec la fin de 2021, la transition de deux ans d’Apple vers son propre silicium est à mi-chemin. Avec cela, l’un des rares produits qui manque encore de révision est le Mac Pro.

Le Pro Display XDR est un autre qui ne fait pas partie de la transition du silicium Mac, mais les utilisateurs souhaitent avoir une option plus abordable. Ces deux produits ont été introduits par Apple lors de la WWDC19 et étaient destinés aux utilisateurs les plus exigeants.

Voici un résumé des projets d’Apple pour le Mac Pro et le Pro Display XDR.

C’est en novembre 2020 qu’Apple a commencé la transition de deux ans vers son propre silicium, mais il n’est pas clair si le Mac Pro recevra la puce de la série M d’Apple ou restera un peu plus longtemps avec le processeur Intel.

En mai, Bloomberg a annoncé qu’Apple travaillerait sur un tout nouveau Mac Pro avec 40 cœurs. Une puce à 20 cœurs serait également en préparation avec des options GPU à 64 et 128 cœurs.

Nom de code Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, un Mac Pro repensé devrait se décliner en 20 ou 40 variantes de cœur de calcul, composé de 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Les puces incluraient également des options à 64 ou 128 cœurs pour les graphiques. Le cœur de calcul compte en tête des 28 cœurs maximum offerts par les puces Intel Mac Pro d’aujourd’hui, tandis que les puces graphiques haut de gamme remplaceraient les pièces maintenant fabriquées par Advanced Micro Devices Inc.

À propos de sa conception, Bloomberg dit qu’elle » devrait ressembler à une version plus petite de la conception actuelle « .

Depuis lors, il n’y a eu aucune autre rumeur concernant l’apparence ou la fonctionnalité du Mac Pro. Même si, fin octobre, le leaker Dylandkt, qui a bâti sa réputation concernant les fuites d’Apple au cours de la dernière année, a partagé quelques informations sur un éventuel nouvel iMac ou iMac Pro qui pourrait être lancé au cours de la première moitié de 2022.

Bien qu’il s’agisse de produits différents, ses informations pourraient aider à comprendre ce qui pourrait suivre :

Dylan pense que ce nouvel iMac Pro aura une configuration de modèle de base de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, tout comme le nouveau MacBook Pro. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre les puces M1 Pro et M1 Max.

Étant donné que ce nouvel iMac pourrait avoir une configuration de modèle de base similaire à celle du nouveau MacBook Pro (16 Go de RAM/512 Go de stockage SSD) – et que le Mac Pro actuel commence avec 64 Go de RAM -, il est possible qu’Apple attende la fin de son transition de deux ans pour introduire une puce encore plus puissante, capable de gérer tous les besoins des utilisateurs expérimentés.

Non seulement cela, mais l’entreprise doit également courir contre la montre pour s’assurer que la plupart des logiciels professionnels sont également prêts à 100% à tirer parti de son propre silicium. Pour l’instant, la puce M1 Max du MacBook Pro a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec l’Afterburner de l’entreprise, qui aide les utilisateurs à obtenir des performances vidéo encore meilleures pour les flux de travail les plus exigeants.

Qu’en est-il du Pro Display XDR ?

En juillet, . a rapporté en exclusivité qu’Apple travaillait sur un nouvel écran externe avec une puce A13 dédiée et également Neural Engine.

Le nouvel affichage est développé sous le nom de code J327. Selon des sources, cet écran aura un SoC fabriqué par Apple, qui est actuellement la puce A13 Bionic, la même que celle utilisée dans la gamme iPhone 11. . Filipe Espósito a expliqué dans son rapport pourquoi cela pourrait être un gros problème pour les utilisateurs de Pro Display XDR :

Avoir un CPU/GPU intégré à l’écran externe pourrait aider les Mac à fournir des graphiques haute résolution sans utiliser toutes les ressources de la puce interne de l’ordinateur. Apple pourrait également combiner la puissance du SoC d’affichage avec le SoC du Mac pour offrir encore plus de performances pour l’exécution de tâches graphiques intensives. Une autre possibilité consiste à utiliser ce SoC pour ajouter des fonctionnalités intelligentes au Pro Display XDR, telles que AirPlay.

Non seulement cela, mais un rapport de Bloomberg plus tôt cette année a déclaré qu’Apple travaille également sur un nouveau moniteur externe qui ne sera pas aussi sophistiqué que le Pro Display XDR, mais il devrait coûter beaucoup moins cher :

Le moniteur moins cher comporterait un écran davantage destiné à un usage grand public qu’à un usage professionnel et n’aurait pas le rapport de luminosité et de contraste de l’offre de premier plan. Apple a lancé pour la dernière fois un moniteur grand public appelé Thunderbolt Display en 2011 pour 999 $, mais l’a abandonné en 2016.

Filipe Espósito de . a écrit en juin un article disant qu’Apple devrait ramener son Cinema Display :

« Bien que je ne m’attende pas à ce qu’Apple rende le Pro Display XDR plus abordable, la société devrait reconsidérer le retour du Cinema Display comme alternative pour les utilisateurs réguliers. Il ne doit pas nécessairement comporter un écran 6K de 32 pouces avec super HDR ou Mini-LED, mais il peut avoir une qualité supérieure à la moyenne avec l’intégration macOS que seul Apple peut faire.

