Voici ce que nous savons des plans d’Apple pour le Mac Pro et le Pro Display XDR

Lors de la WWDC19, Apple Mac Pro et Pro Display XDR ont été le dernier matériel présenté lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple. En se concentrant sur le marché « pro », les deux produits ont été loués pour leur puissance et leur utilité.

Selon un utilisateur de Reddit, Apple a supprimé de sa chaîne YouTube l’annonce vidéo Mac Pro et Pro Display XDR. Bien que cela ne signifie pas que quelque chose est sur le point de se produire, voici ce que nous savons de l’avenir de Mac Pro et Pro Display XDR.

Apple a commencé en 2020 la transition de deux ans vers son propre silicium, mais il n’est pas clair si le Mac Pro recevra la puce de la série M d’Apple ou restera un peu plus longtemps avec le processeur Intel.

Il y a un mois, par exemple, Bloomberg a annoncé qu’Apple travaillerait sur un tout nouveau Mac Pro avec 40 cœurs. Une puce à 20 cœurs serait également en préparation avec des options GPU à 64 et 128 cœurs.

Nom de code Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, un Mac Pro redessiné devrait se décliner en 20 ou 40 variantes de cœur de calcul, composé de 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Les puces incluraient également des options à 64 ou 128 cœurs pour les graphiques. Le cœur de calcul compte en tête des 28 cœurs maximum offerts par les puces Intel Mac Pro d’aujourd’hui, tandis que les puces graphiques haut de gamme remplaceraient les pièces maintenant fabriquées par Advanced Micro Devices Inc.