Voici ce que nous savons des plans d’Apple pour un casque AR

Nous entendons des rumeurs sur un nouveau casque de réalité augmentée Apple depuis des années, mais on ne sait pas quand exactement la société prévoit d’annoncer le nouveau produit. Continuez à lire pendant que nous détaillons à quoi s’attendre pour le nouvel appareil AR/VR d’Apple.

Premières rumeurs

Les premières rumeurs sur le casque d’Apple ont émergé en 2017 lorsque Bloomberg a annoncé que la société avait l’intention de l’introduire dans le courant de 2020. Le rapport mentionnait qu’Apple testait en interne un nouveau casque avec un System-in-Package similaire à la puce Apple Watch Series 1. , qui exécuterait un nouveau système d’exploitation « rOS » basé sur iOS.

Le Financial Times a déclaré plus tard qu’Apple développait des lunettes de réalité augmentée dotées de caméras 3D et reposant sur l’iPhone pour fonctionner. Apple a introduit l’API ARKit avec iOS 11 cette année-là, qui a encore amélioré la technologie de réalité augmentée pour les applications iOS.

Début 2018, Apple a entamé des discussions avec des entreprises qui fabriquent des composants pour les appareils AR et VR, notamment EMagin, qui produit des composants d’affichage OLED pour ce type de casque. L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple prévoyait de commencer la production en série de son premier produit de réalité augmentée entre 2019 et 2020, mais il a également averti que les plans pourraient changer en fonction des changements de conception et des contraintes d’approvisionnement.

Spécifications et fonctionnalités

. en 2019 a trouvé des références dans le code iOS qui corroboraient les rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur un nouvel appareil AR. Un nouveau système interne appelé StarBoard est responsable du rendu et de la gestion des images AR sur l’iPhone et de leur affichage sur un casque AR, ce qui a corroboré les rumeurs concernant un appareil fonctionnant de manière similaire à la première Apple Watch avec les applications WatchKit.

Le code iOS 13 a également révélé que la société testait le mode AR avec des applications telles que Maps, Find My et Quick Look (pour explorer le contenu Web sur AR), ainsi que des API pour prendre en charge les jeux et autres applications. Depuis lors, Apple a déposé des brevets liés à un appareil capable de « fournir des vues virtuelles 3D de l’environnement d’un utilisateur augmentées de contenu virtuel ».

Bloomberg a ensuite décrit le casque AR d’Apple comme des lunettes pouvant afficher du texte, des e-mails, des cartes, des jeux et d’autres choses grâce à des écrans holographiques intégrés à l’objectif. L’année dernière, Mark Gurman a révélé que la société avait deux stratégies pour ses appareils de réalité augmentée, l’une étant les lunettes AR et l’autre un casque AR/VR plus robuste.

Selon le rapport, le casque vise à combiner le meilleur de l’AR et de la VR pour offrir des expériences de jeu et de contenu VR de pointe, tandis que les lunettes minces et légères seront uniquement AR et se concentreront sur la superposition de données telles que des navigations cartographiques sur ce que l’utilisateur voit. dans le monde réel.

Un autre rapport de The Information a déclaré qu’Apple avait fait des progrès avec les lentilles semi-transparentes de ses lunettes AR, qui auraient été mises en production à l’essai en juillet de l’année dernière.

L’Information rapporte que ses sources disent qu’Apple travaille sur les lentilles semi-transparentes avec son principal partenaire de fabrication Foxconn depuis 2018. Ce calendrier correspond également au moment où Apple a acheté Akonia Holographics, une société spécialisée dans les cristaux liquides sur les écrans en silicium pour projeter des images sur des écrans spéciaux. lentilles.

Dernières rumeurs

En février 2021, The Information a révélé quelques dessins du casque de réalité mixte d’Apple sur la base de détails obtenus de sources familières avec le produit. Le casque semble combiner certains éléments de conception des AirPods Max avec d’autres de l’Apple Watch, ainsi qu’un énorme écran incurvé à l’avant.

Les dernières rumeurs suggèrent que l’appareil sera destiné aux utilisateurs avancés car il comportera deux écrans 8K pour afficher des images à ultra haute résolution. Ming-Chi Kuo pense que le casque AR/VR d’Apple sera équipé de capteurs 3D avancés capables non seulement de détecter des objets dans une scène, mais également d’identifier les gestes effectués par les mains de l’utilisateur.

Alors qu’il a d’abord fait valoir que les « lunettes Apple » devaient s’appuyer fortement sur l’iPhone, l’analyste dit maintenant que l’appareil disposera d’une puce avancée pour fonctionner sans téléphone à proximité. Un autre rapport de Kuo affirme que le casque pèsera environ 350 grammes.

Il est peu probable qu’un appareil aussi avancé soit bon marché, et certains analystes pensent qu’Apple pourrait facturer jusqu’à 3 000 $ pour son casque de réalité mixte.

Quand s’attendre au casque AR d’Apple ?

Alors que plusieurs sources pensaient que le casque AR/VR d’Apple serait introduit en 2020, il semble maintenant que la société envisage d’annoncer le nouveau produit en 2022. Il est difficile d’imaginer qu’un tel appareil soit annoncé avant la WWDC, lorsqu’Apple introduit de nouveaux logiciels et outils aux développeurs.

À l’heure actuelle, le scénario le plus probable est que le casque d’Apple arrive dans les magasins à la fin de 2022. Bien sûr, tout peut changer jusqu’à ce qu’Apple annonce officiellement le nouveau produit.

Apple améliore de plus en plus son API ARKit ainsi que les caméras de ses appareils pour offrir une meilleure expérience de réalité augmentée. Le scanner LiDAR, qui a été introduit avec l’iPad Pro 2020 et l’iPhone 12 Pro, est certainement quelque chose qui s’intégrera parfaitement dans un nouvel appareil AR.

