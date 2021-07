Voici ce que nous savons des rumeurs d’Apple concernant un iPad OLED

Après qu’Apple ait présenté le nouvel iPad Pro avec un écran mini-LED, la rumeur dit que la société le dévoilera dans les deux prochaines années. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent, y compris les dernières rumeurs, des détails sur les raisons pour lesquelles Apple envisage d’effectuer ce changement, et plus encore.

Les rumeurs sur un iPad OLED ont commencé l’année dernière lorsque Ming-Chi Kuo, un analyste fiable d’Apple, a déclaré que la société préparait un iPad Pro avec cet écran pour la seconde moitié de 2021. Bien que le rapport à l’époque se concentrait davantage sur l’iPad Pro avec un mini- L’affichage à LED, qui a été lancé en avril, c’est à ce moment-là que les rumeurs ont commencé.

Pour l’instant, il semble clair qu’Apple n’envisage pas d’introduire un modèle Pro avec un écran différent de celui des mini-LED, et cela permettrait d’économiser un panneau OLED sur d’autres tablettes.

Dans un commentaire, . Filipe Espósito a expliqué pourquoi un iPad OLED est logique et n’interférerait pas avec les ventes de l’iPad Pro M1 :

« D’après les rumeurs précédentes, Apple ne voulait pas apporter d’OLED à l’iPad Pro à cause du burn-in. (…) Il y a des gens qui utilisent l’iPad Pro pendant de longues périodes, donc avoir cet écran pourrait entraîner un cauchemar de brûlure.

La luminosité est un autre aspect important à considérer. (…) Pour les professionnels travaillant avec le montage photo et vidéo HDR, utiliser l’iPad Pro M1 de 12,9 pouces avec écran Mini-LED, c’est comme avoir une petite version du Pro Display XDR d’Apple.

(…) Je vois la Mini-LED comme une technologie de transition. C’est mieux que OLED à certains égards pour ce dont les professionnels ont besoin, mais ce n’est pas quelque chose qui durera longtemps – c’est pourquoi nous ne devrions pas nous en soucier. OLED, en revanche, devient de plus en plus populaire. Et bien qu’il n’ait pas une luminosité exceptionnelle, l’OLED pourrait être l’écran parfait pour apporter des noirs plus profonds aux iPads moins chers à l’avenir.