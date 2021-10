Voici ce que nous savons du fiancé de la fille de Bill Gates

Facture et Portes Melinda Ils sont les fiers parents d’une jeune fille de 24 ans nommée Jennifer. Ce week-end, la fille des milliardaires épousera son fiancé, Nayel Nassar. Le jeune couple s’est fiancé en janvier de l’année dernière et a annoncé l’heureuse nouvelle via ses réseaux sociaux.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jennifer Katharine (@jenniferkgates)

Selon Insider, Jennifer est connue pour être très secrète sur sa vie privée. Elle est la fille aînée de la famille Gates et a deux autres frères et sœurs, Rory et Phoebe. La diplômée de l’Université de Stanford finalise les détails pour marcher dans l’allée ce samedi avec son petit ami à la ferme équestre que ses parents ont achetée pour elle pour 2018 dans le comté de Westchester.

Du futur mari de Jennifer, voici ce que l’on sait :

Nayel est originaire de Chicago et a grandi dans une famille aisée, selon Fox News, ses parents ont une entreprise d’architecture et de design au Koweït, au Moyen-Orient.

EN RELATION:

Bill et Melinda Gates, qu’adviendra-t-il de la fortune du millionnaire lors du divorce ?

Bill Gates avoue être responsable de son divorce

Nassar, 30 ans, a son côté athlétique. Il a participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en compétition de saut à cheval. En plus de cela, il parle trois langues : l’arabe, le français et l’anglais, comme l’indique sa biographie de la Global Champions League. Comme Jennifer, Nayel est diplômée de l’Université de Stanford.

Il y a quelques mois, Melinda a « jeté la maison » pour gâter sa fille avec un enterrement de vie de jeune fille spectaculaire dans le jardin de sa maison à Washington. « Merci pour cette incroyable célébration », a écrit la célébrante en taguant sa mère. « Profondément reconnaissante envers toutes les femmes extraordinaires de ma vie qui me conseillent, me soutiennent et me motivent dans ce nouveau chapitre de ma vie! », A commenté Jennifer dans un article dans lequel elle a montré sa gratitude à sa mère.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jennifer Katharine (@jenniferkgates)

Plus tôt cette semaine, Jennifer et la famille Gates ont été aperçues à New York. « Les célébrations ont commencé hier à New York », a déclaré une source au magazine People. « Jennifer était hier avec sa famille et ses amis et Nayel avec les siens. »