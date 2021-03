Voici ce que nous savons du Los Cabos Open 2021

Cette année sera très spéciale pour le tournoi car le Complexe sportif de Cabo. Cette enceinte a un concept unique, non seulement pour la partie architecturale entre les mains de Hector Barroso, mais parce qu’il vise aussi à devenir l’un des doit pour organiser des événements sportifs et de divertissement dans le pays. Le lieu officiel de l’open, qui sera la maison des joueurs et de plusieurs participants, sera l’hôtel de luxe Réconfort.

Jeoffrey Rodriguez

(Hildeliza Lozano Garduño)



Quels joueurs seront présents? Pour l’instant il y en a déjà deux confirmés et ce sont les gâtés: le bulgare, Grigor Dimitrov et l’Américain, John isner. Bientôt, nous rencontrerons les autres participants.