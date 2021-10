Voici ce que pense Charlie Cox du retour de Daredevil dans Spider-Man: No Way Home

Nous savons que Spider-Man: No Way Home sera chargé de camées de films en dehors du MCU. Le docteur Octopus (Alfred Molina) est en fait apparu dans la première bande-annonce, avec des allusions assez claires à des personnages tels que Green Goblin, Electro, The Lizard et Sandman. Mais même avec tous ces anciens personnages rejoignant le MCU, les fans veulent toujours savoir si Daredevil sera dans No Way Home.

Daredevil de Charlie Cox sera-t-il dans No Way Home ?

Semblable à Andrew Garfield, Charlie Cox a essayé d’éviter de parler d’entrer potentiellement dans le MCU. L’acteur a passé trois ans à jouer l’avocat du jour/héros de la nuit Matt Murdock dans la série Daredevil de Marvel sur Netflix. Il a exprimé son intérêt à reprendre le rôle si Marvel veut le ramener. Il a également déclaré aux journalistes qu’il ne « voulait pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances ». Malheureusement pour Cox, c’est maintenant tout ce que tout le monde veut lui demander.

À ce stade, Cox s’est récemment entretenu avec Jessica Shaw de SiriusXM dans son émission, The Pop Culture Spotlight. Shaw a demandé à Cox ce que ce serait de remettre ce costume, si Marvel lui en donnait l’occasion. Il a donné une réponse plus complète et détaillée que lors des entretiens précédents :

Ce qui se passe dans les bandes dessinées, c’est qu’un écrivain et un artiste feront équipe pour une série de bandes dessinées, et ils feront donc 10 numéros, 20 numéros […] S’il devait y avoir une opportunité pour moi de revenir en tant que Daredevil, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’imagine que ce serait une réimagination du personnage et de la série. S’ils me choisissent pour le faire, il y aura des éléments qui seront bien sûr les mêmes. Ou ils peuvent choisir quelqu’un d’autre et tout redémarrer et refaire ce qu’ils ont fait avec Spider-Man encore et encore, c’est-à-dire le refondre et recommencer depuis le début.

L’affaire contre Daredevil dans le MCU

Aussi populaire que soit la représentation du personnage emblématique par Cox, Marvel peut risquer de le refondre s’il estime que c’est la bonne direction pour le personnage. Le public ne va pas cesser de se montrer. Cox est bien conscient de ce fait, c’est pourquoi il est si prudent lorsqu’il parle du rôle.

En fait, plus tard dans l’interview, Cox a même joué l’avocat du diable concernant son retour potentiel :

Nous devons également être reconnaissants, car si rien ne se passe à l’avenir, nous avons trois grandes saisons de télévision. Et nous ne l’avons pas gâché. Vous devez faire attention à ce que vous souhaitez. Vous revenez et ce n’est pas aussi bon ou cela ne fonctionne pas tout à fait et trop de temps s’est écoulé, ou quoi que ce soit. Cela ne se fait pas tout à fait de la même manière. Vous ne voulez pas entacher ce que vous avez déjà. Si nous ne revenons jamais, vous avez également ces trois grandes saisons et notre troisième saison a été notre meilleure critique, donc la trajectoire était en hausse. Pour ma part, je suis extrêmement fier et reconnaissant de ce que nous avons.

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre. Nous ne savons toujours pas si Charlie Cox apparaîtra comme Daredevil dans No Way Home. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir.