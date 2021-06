Voici ce que prédit une simulation de FIFA 21 pour la France contre l’Allemagne

Après avoir seulement possédé une PlayStation 5 pendant un mois, je ne m’attendais pas à devoir utiliser mon ancienne PS4 pour simuler un match sur FIFA 21. Pourtant, avec un gros match devant nous avec plusieurs joueurs du Bayern Munich, nous devions simuler le match. entre la France et l’Allemagne se déroulant cet après-midi à l’Euro 2020. Comme je n’ai pas deux manettes PS5 et que j’en ai deux très cassées pour la PS4, je suis revenu à l’ancienne console pour pouvoir choisir les bonnes équipes. J’ai lancé la simulation, branché les joueurs et les tactiques, et voici les résultats.

Les files d’attente

Commençons par le côté « maison » pour celui-ci, la France.

Même s’il a été dit qu’ils exécutaient un 4-3-3, j’ai vu des projections avec eux faire un 4-3-1-2, c’est donc ce que je leur fais courir ici :

Lloris

Pavard – Varane – Kimpembe – Hernandez

Kanté

Rabiot – Pogba

Griezmann

Benzema – Mbappé

J’ai l’Allemagne alignée dans un 3-4-3 comme cela avait été prévu auparavant. Joachim Löw a expérimenté des formations ces dernières semaines et c’est ce que je pense qu’il va faire ici. J’ai vu des rumeurs selon lesquelles Kimmich jouerait à l’arrière droit, donc je pense que c’est par là qu’il va commencer. Pour rendre la formation plus complète, nous avons Müller au milieu du milieu de terrain quatre avec Toni Kroos. Timo Werner mène l’attaque avec Havertz dans une position d’aile contre nature et Gnabry sur le côté gauche.

Neuer

Rüdiger – Hummels – Ginter

Kimmich – Müller – Kroos – Gosens

Havertz – Werner – Gnabry

Première moitié

Le premier tir au but n’intervient qu’à la 24′ sur coup franc de Toni Kroos en haut de la surface. En première mi-temps, il semblait que l’Allemagne semblait à l’aise de s’asseoir et de laisser la France s’en prendre à elle. Cela semble fonctionner car Ginter, Kimmich et Hummels sont capables d’étouffer Mbappe et Griezmann à chaque tour. La France semble moins désireuse de tirer qu’elle ne cherche à créer des occasions parfaites qui sont étouffées par la ligne de fond allemande.

Un corner ne vient pas tant que la France n’en réussit pas au moment où nous atteignons le 45′. Ils ne sont pas en mesure de gérer quoi que ce soit. L’arbitre, comme cela a été typique de ce match, laisse le +1 du temps additionnel saigner en 2:35. Mais, les deux parties entrent dans la moitié indemnes.

Statistiques à la mi-temps

Tirs : FRA – 1 | ALL – 1

SOT : FRA – 1 | ALL – 1

Possession : FRA 65% | TBS 35%

Tacles : FRA – 4 | ALL – 5

Fautes : FRA – 2 | GER – 0

Coins : FRA – 2 | GER – 0

Deuxième partie

Les tirs arrivent beaucoup plus tôt dans cette mi-temps. Fidèle à ses habitudes, Timo Werner rate un joli coup ouvert dans le 49′ en le faisant passer au dessus de la barre. L’Allemagne continue de pousser la ligne de fond mais rien ne semble s’en approcher. La France continue d’essayer de passer par Mbappe au milieu, mais de manière choquante, Matthias Ginter a réussi à le bloquer à chaque fois.

Nos premiers remplacements arrivent à la 66′. Le Français Thomas Lemar remplace Adrien Rabiot et Leon Goretzka remplace un Thomas Müller fatigué.

La première grande occasion de la France arrive à la 75′ lorsque Paul Pogba dépasse la ligne de fond allemande et tire une frappe juste après le poteau droit. À cette époque, Löw remplace Robin Gosens par Leroy Sané.

Après avoir poussé et poussé la défense pendant des siècles, nous obtenons une percée à la 83′. Kai Havertz glisse une passe à son coéquipier de Chelsea, Werner, qui tire sous les bras tendus d’Hugo Lloris et au fond des filets. France 0-1 Allemagne.

La France ne se contente pas de s’en tenir à l’ancien plan. Ils passent à un 3-4-3, emportant Benjamin Pavard pour son coéquipier du Bayern Kingsley Coman. Dans les dernières minutes, l’Allemagne fait de même, emmenant Emre Can à la place de Toni Kroos.

Un coup franc pour la France à la 89′ n’apporte rien alors qu’un tir d’Antoine Griezmann ne parvient pas à inquiéter Manuel Neuer. Cela s’est avéré être le dernier tir du match car personne n’a produit de tir dans le +3 du temps additionnel et l’Allemagne s’est accrochée pour gagner 1-0.

Score final : France 0-1 Allemagne [83’ Werner]

Statistiques:

Tirs : FRA – 3 | ALL – 4

SOT : FRA – 2 | ALL – 3

Possession : FRA – 56% | TBS – 44%

Tacles : FRA – 7 | ALL – 10

Précision de passage : FRA – 86 % | GER- 90%

Alors, pensez-vous que ce sera le résultat final de ce jeu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.