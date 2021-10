Voici ce que Red Dead Online vous réserve pour Halloween

Halloween est enfin arrivé dans Red Dead Online, entraînant une semaine de fusillades effrayantes. Le Pass Halloween 2 tombe également cette semaine, donnant aux joueurs la possibilité de débloquer une mine d’articles cosmétiques effrayants, tandis que Madame Nazar vendra également des masques d’Halloween supplémentaires.

Les événements d’Halloween de la semaine commencent avec All Hallows Call To Arms, une version effrayante du mode de jeu défi qui opposera les joueurs à des vagues d’ennemis cauchemardesques. Le mode saisonnier verra les joueurs défendre Armadillo, Butcher Creek, Shady Belle et Bolger Glade contre des ennemis tels que des alligators, des couguars et même un train fantôme surnaturel. Ce mode versera des récompenses doubles pour la semaine, notamment des RDO$, de l’or et de l’XP. Survivre à la dixième vague de l’un de ces défis offrira également un bonus de 2000 Club XP pour améliorer le Pass Halloween.

La série vedette Dead of Night de l’événement Halloween de l’année dernière sera également de retour pour la semaine, où quatre équipes de joueurs s’affrontent pour tuer le plus de zombies. Les joueurs qui terminent un jeu Dead of Night pourront échanger une récompense contre une carte de capacité gratuite. Une autre ancienne fonctionnalité d’Halloween sera également de retour: le masque Night Stalker, qui permet aux joueurs d’accéder à des pouvoirs et à une force surnaturels lorsqu’ils sont portés. Le masque sera disponible en tant que fonctionnalité dans les modes Call to Arms et Dead of Night.

Au-delà des nouveaux modes de jeu à durée limitée, Red Dead introduit également une poignée de nouveaux produits cosmétiques à thème, à la fois dans le cadre du Halloween Pass 2 et dans une collection de masques pouvant être achetés auprès de Madame Nazar. Ce dernier comprend le masque d’abattage, le masque de créature, le masque d’horreur, le masque de balançoire, le masque de monstre et le masque de mascarade.

Le Halloween Pass 2 comprend un certain nombre de nouveaux produits cosmétiques sur le thème d’Halloween, avec des vêtements tachés de sang, des accessoires et encore plus de masques. Tous ceux qui ont acheté les quatre laissez-passer du Quick Draw Club recevront gratuitement le Halloween Pass 2 et devraient déjà recevoir une offre pour cela par la poste.

Il y a aussi quelques cadeaux offerts cette semaine, y compris un emplacement stable gratuit et une chemise gratuite pour tous ceux qui déverrouillent le Halloween Pass 2 cette semaine. Tous les joueurs recevront également gratuitement une petite friandise d’Halloween.

Les remises de cette semaine incluent 35% de réduction sur toutes les tenues de rôle, 40% de réduction sur les ceintures d’armes, 5 pièces d’or sur le masque de bandit, 40% de réduction sur les armes de mêlée, 30% de réduction sur les chevaux Norfolk Roadster, 30% de réduction sur tout le magasin de Gus, 30% de réduction tous les émoticônes et 50 % de réduction sur les coupes de cheveux, les soins dentaires et le maquillage chez n’importe quel coiffeur.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.