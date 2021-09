Voici ce que ressent un patient Covid-19 lorsqu’il est hospitalisé : vivez-le avec cette vidéo choquante à 360 degrés | La vie

Le gouvernement des îles Canaries et la société de réalités émergentes Vera, réalités émergentes ont présenté Respira, une expérience immersive qui vous rend gravement malade avec Covid-19.

Malgré d’innombrables preuves scientifiques et pratiques de son innocuité et de son efficacité (des centaines de millions de personnes ont été vaccinées, et grâce à elles le coronavirus est maîtrisé), De nombreuses personnes ne souhaitent toujours pas se faire vacciner contre le Covid-19.

Le ministère de la Santé du gouvernement des îles Canaries, en collaboration avec le service d’urgence et l’UMI de l’hôpital Dr. Negrín, a engagé l’entreprise vera, réalités émergentes pour créer Respirer, un choc expérience immersive qui nous met dans la peau d’une personne gravement malade du Covid-19.

dans cette Vidéo à 360 degrés On peut voir tout le processus, à partir du moment où le patient commence à ressentir les symptômes du coronavirus, jusqu’à ce qu’il soit admis, tubé et… eh bien, on ne va pas vous dire la fin… On note que la vidéo , qui dure 7 minutes, a un impact émotionnel élevé et peut affecter les personnes sensibles:

L’expérience complète demande de répondre à un sondage sur votre peur du coronavirus, avant et après avoir regardé la vidéo. Vous pouvez effectuer cette enquête sur cette page Web.

Il est recommandé le voir en plein écran, encore mieux avec des lunettes de réalité virtuelle qui vous permettent de vous immerger complètement dans la vidéo.

Cela vous a-t-il aidé à prendre conscience du danger de la maladie ?

Les expériences à fort impact émotionnel Ils sont une pratique courante dans les campagnes de sensibilisation, car ils génèrent des changements d’attitude et de prise de conscience dans la société, comme cela a été démontré à d’autres occasions.

Plus l’impact émotionnel est grand, plus le message est persuasif. Mais Il ne s’agit pas simplement d’être effrayant.

Comme dans cette vidéo, les conséquences redoutées sont montrées, mais aussi la manière d’éviter ces conséquences, et que le spectateur croit pouvoir l’éviter.

Le Covid-19 commence à être vaincu, mais cela sera encore long entre nous. Il nous appartient de minimiser les risques de contagion et la gravité de la maladie.

