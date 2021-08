Voici ce que T-Mobile fait à propos de la violation massive de données affectant des millions de clients T-Mobile propose une mise à jour sur la violation massive de données

Au cours du week-end, un pirate informatique a prétendu avoir volé les données personnelles de plus de 100 millions de clients T-Mobile. Motherboard a signalé que le pirate tentait de vendre une partie de ces données pour 6 bitcoins (environ 270 000 $). Le lendemain, le transporteur a confirmé le rapport, mais n’a donné aucun détail. Mais dans un communiqué de presse publié mardi, T-Mobile a fourni une mise à jour sur la violation de données qui brosse un tableau beaucoup moins sombre que le rapport original pour les clients concernés.

T-Mobile affirme avoir été informé pour la première fois d’un pirate informatique prétendant avoir compromis ses serveurs la semaine dernière. Le transporteur a commencé à enquêter sur les réclamations et a « immédiatement fermé le point d’accès » que le pirate informatique utilisait pour accéder à ses serveurs. T-Mobile a ensuite pu vérifier qu’un sous-ensemble de ses données avait été vu par des pirates. Certaines de ces données contenaient des informations personnelles.

La mauvaise nouvelle est que certaines des données comprenaient les noms et prénoms des clients, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale et les informations de permis de conduire ou d’identité. La bonne nouvelle est que le transporteur n’a trouvé aucune indication que l’une des données comprenait des numéros de carte de crédit ou toute autre information de paiement.

Mise à jour de T-Mobile sur la dernière violation de données

Voici quelques-unes des principales conclusions que T-Mobile a partagées avec ses clients dans le communiqué de presse :

Notre analyse préliminaire est qu’environ 7,8 millions d’informations sur les comptes clients postpayés T-Mobile actuels semblent être contenues dans les fichiers volés, ainsi qu’un peu plus de 40 millions d’enregistrements d’anciens ou de clients potentiels qui avaient déjà demandé un crédit auprès de T-Mobile. Il est important de noter qu’aucun numéro de téléphone, numéro de compte, code PIN, mot de passe ou information financière n’a été compromis dans aucun de ces fichiers de clients ou de clients potentiels.

T-Mobile prend plusieurs mesures pour protéger les personnes qui pourraient être à risque en raison de ce piratage. Tout d’abord, l’opérateur offre deux ans de protection d’identité gratuite avec le service de protection contre le vol d’identité de McAfee. Le Un-carrier recommande également à tous les clients postpayés de modifier leur code PIN. Vous pouvez le faire à partir de votre compte T-Mobile ou en composant le 611 sur votre téléphone.

De plus, la protection contre la prise de contrôle de compte devrait rendre plus difficile le vol de comptes. Et enfin, il y aura une nouvelle page sur le site de T-Mobile avec des informations et des solutions concernant la violation.

Vers la fin du communiqué, T-Mobile révèle une information très importante. Le piratage a révélé les noms, numéros de téléphone et codes PIN de compte d’environ 850 000 clients prépayés T-Mobile actifs. T-Mobile a déjà réinitialisé ces codes PIN et les clients devraient bientôt recevoir une alerte.