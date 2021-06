Voici ce que Tim Cook a à dire sur le téléchargement d’applications sur votre iPhone

Le PDG d’Apple a affirmé qu’Android contenait 47 fois plus de logiciels malveillants que iOS.

Si les utilisateurs d’iOS ont la possibilité de télécharger d’autres applications similaires à celles autorisées par Android, la sécurité et la confidentialité d’iOS pourraient être détruites, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook. Selon Cook, si Apple était obligé de l’autoriser, cela pourrait ne pas être dans le meilleur intérêt de l’utilisateur. Il est à noter qu’Apple a des politiques de confidentialité strictes. La société a intégré des étiquettes nutritionnelles de confidentialité et une transparence de suivi des applications pour tous les utilisateurs Apple, là où d’autres applications devront demander l’autorisation de les suivre.

Cook a déclaré que toutes les initiatives de confidentialité qu’ils ont mises en place dans l’App Store et la sécurité de l’iPhone pourraient être détruites si Apple autorisait les utilisateurs à télécharger des applications. “Ces choses n’existeraient plus, sauf chez les personnes qui sont coincées dans notre écosystème et je m’inquiète donc profondément pour la confidentialité et la sécurité”, a déclaré Cook dans une interview avec Brut. De plus, le PDG d’Apple a affirmé qu’Android contenait 47 fois plus de logiciels malveillants par rapport à iOS, puis il a attribué cela à l’écosystème Apple qui a été lié à « un » App Store organisé. Toutes les applications du Store sont examinées.

L’App Store vise à garder de nombreux logiciels malveillants hors de l’écosystème d’Apple. Cook a souligné que les utilisateurs d’Apple ont continuellement fait part de leurs commentaires à l’entreprise sur la valeur qu’ils accordent au système de sécurité d’Apple. “Nous allons donc défendre l’utilisateur dans les discussions et nous verrons où cela va”, a déclaré Cook. Il convient de noter que le cryptage de bout en bout pour les données très privées a souvent été utilisé par Apple et qu’il repose sur des clés de cryptage stockées dans chaque appareil Apple et auxquelles l’entreprise n’a pas accès.

En dehors de cela, des parties de la loi sur les services numériques (DSA) ont été mises en évidence, ce qui peut être utile pour lutter contre la désinformation en ligne. Étant donné que beaucoup de gens souffrent d’une vaste désinformation, Cook a déclaré que certaines mesures devaient être prises ici.

