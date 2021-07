Voici ce que tout le monde a manqué dans The Dorsey, Musk et Wood Bitcoin Talk ⋆ Crypto new media

Source : Une capture d’écran vidéo.

Mercredi, une conversation très attendue concernant Bitcoin (BTC) entre Arche Investir PDG Cathie Wood, EspaceX et Tesla PDG Elon Musk, et Carré et Twitter Le PDG Jack Dorsey a eu lieu en ligne dans le cadre de l’initiative The B Word. Alors que la plupart se sont concentrés sur les aspects dignes d’intérêt de la discussion, tels que le fait que SpaceX détient des bitcoins dans son bilan ou que Tesla est susceptible d’accepter à nouveau le BTC dans un proche avenir et que la société ne vend pas son BTC, il existe un nombre d’autres points clés à retenir en ce qui concerne les aspects fondamentaux de Bitcoin en tant que technologie révolutionnaire qui a le potentiel de changer le monde pour le mieux.

Les médias sociaux étaient plutôt enthousiasmés par Musk révélant qu’il possède personnellement à la fois de l’ethereum (ETH) et du dogecoin (DOGE) (mais possède également une quantité beaucoup plus importante de BTC), mais pour moi, le principal élément à retenir était la philosophie cypherpunk notable qui sous-tend diverses déclarations faites au cours de la table ronde, qui a également été modérée par Crypto carréc’est Steve Lee.

Musk : Bitcoin responsabilise l’individu

Pour Musk, l’argent est un système d’information, principalement pour la répartition du travail, et il existe un certain nombre de problèmes avec les différents systèmes de bases de données actuellement utilisés dans le monde. Plus précisément, Musk voit de sérieux problèmes en ce qui concerne la vitesse et la sécurité de ces systèmes obsolètes.

“[The credit card system] c’est comme remettre votre nom d’utilisateur et votre mot de passe à un étranger dans un restaurant si vous achetez un repas », a noté Musk.

À son avis, Bitcoin a le potentiel d’offrir des améliorations dans les domaines du débit, de la prévention de la fraude, de l’ingérence du gouvernement et d’autres domaines sujets aux erreurs du système financier actuel. “Bitcoin résout le fait de ne pas avoir de gorge à étouffer”, a ajouté Musk.

Dans cet esprit, le PDG de Tesla considère le Bitcoin et la crypto-monnaie plus généralement comme quelque chose qui s’inscrit dans une vision plus large de faire des choses qui profitent aux gens et créent un avenir meilleur pour le monde.

“Cela peut avoir un effet d’autonomisation pour les individus et augmenter le pouvoir de l’individu par rapport au gouvernement”, a déclaré Musk.

«Et vraiment, le gouvernement n’est qu’une entreprise à la limite. Parfois, certaines personnes sont comme contre les entreprises, mais [in favor of] gouvernement. C’est comme : les gars, le gouvernement n’est qu’une entreprise à la limite. C’est la plus grande entreprise de toutes, et elle a le monopole de la violence. Donc, si vous n’aimez pas les entreprises, vous devriez vraiment détester le gouvernement.

Musk a déclaré qu’il réfléchissait profondément à l’argent depuis sa X.com jours (un précurseur de Pay Pal), et il voit Bitcoin comme un candidat pour créer un meilleur niveau de vie pour tout le monde dans le monde et fournir plus de pouvoir à l’individu. Le PDG de Tesla a également discuté de l’importance des portefeuilles non dépositaires plutôt que de laisser des fonds sur les échanges, car ce dernier manque la raison pour laquelle Bitcoin a été créé en premier lieu. En termes de responsabilisation de ses propres entreprises, Musk a clairement indiqué que la détention de BTC est nettement plus attrayante que la détention d’espèces sur certains comptes bancaires européens en raison des politiques de taux d’intérêt négatifs qui ont été adoptées sur le continent et affectent directement Tesla.

Dorsey : Bitcoin change tout

Pour Dorsey, BTC est une monnaie native potentielle pour Internet qui pourrait éventuellement changer le monde. Le PDG de Twitter a été explicite sur l’influence que les cypherpunks ont eue sur sa pensée.

“[Bitcoin] est profondément fondée sur des principes », a déclaré Dorsey. « C’est bizarre comme l’enfer. C’est toujours en évolution. Et cela m’a juste rappelé Internet quand j’étais enfant. J’ai rencontré des alt.cypherpunks quand j’étais assez jeune. C’était un sujet de discussion pendant des années. Je n’y ai pas touché avant 2008, lorsque nous avons lancé Square.

Faisant écho à ce que Musk avait dit, Dorsey a déclaré qu’il avait rencontré un système financier «prédateur» et «obtus» lorsqu’il a lancé Square à l’origine. À son avis, Bitcoin offre une opportunité de construire quelque chose de complètement nouveau à partir de zéro plutôt que d’essayer de construire autour du système existant.

“[The traditional financial systems] ne sont tout simplement pas pertinents pour aujourd’hui, et ils ne sont certainement pas pertinents pour l’avenir, surtout si l’on considère le monde entier et des pays comme le Nigeria, le Ghana ou l’Inde et [their] l’interconnexion avec des pays comme les États-Unis, le Canada et toute l’Europe », a expliqué Dorsey.

Le PDG de Square a également donné des exemples spécifiques des types de problèmes qu’il voit avec le système financier hérité, tels que les problèmes auxquels une femme en Éthiopie a été confrontée lorsqu’elle a essayé pour la première fois de créer l’équivalent local de l’application de covoiturage. Lyft.

“Elle doit toujours prendre du papier, payer de l’argent liquide à ses passagers et payer tous ses chauffeurs de la même manière, car il n’y a pas de système monétaire qu’elle puisse utiliser”, a déclaré Dorsey. « Il n’y a rien de numérique.

Dorsey a également couvert les coûts élevés des transferts d’argent entre les pays africains, avec les 10 à 30% des coûts des transferts effectués du Ghana vers le Nigeria comme exemple spécifique. De plus, Dorsey revendique le modèle de profit basé sur la publicité que les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et Youtube sont construits autour d’aujourd’hui n’existeraient pas si Bitcoin avait été inventé avant le développement de ces plateformes.

Il est clair que, du moins pour Dorsey, Bitcoin est bien plus qu’un investissement, et c’est quelque chose de spécial et d’unique que ceux qui l’utilisent devraient aider à protéger et à développer.

“L’idée est de disposer d’un argent solide et séparé de l’État”, a déclaré Dorsey.

“Mon espoir est que cela crée la paix dans le monde ou aide à créer la paix dans le monde”, a ajouté Dorsey plus tard dans la discussion. « Elon l’a dit plus tôt, nous avons tous ces monopoles sur la violence et l’individu n’a pas de pouvoir. . . Cela peut sembler un peu ridicule, mais vous corrigez ce niveau fondamental et tout ce qui se trouve au-dessus s’améliore de manière si spectaculaire. Cela va être à long terme, mais mon espoir est définitivement la paix.

Ces commentaires de Dorsey sembleront extrêmement familiers à tous ceux qui ont entendu le mème « réparez l’argent, réparez le monde » autour de Bitcoin.

Bois : Bitcoin est la meilleure monnaie pour l’ESG

Wood a parlé de la capacité de Bitcoin à changer le monde dans le contexte du mouvement observé au sein de nombreuses institutions traditionnelles concernant l’impact des entreprises sur diverses causes sociales, communément appelées ESG (environnement, social et gouvernance).

L’impact environnemental potentiel de l’utilisation de la preuve de travail par Bitcoin a été largement discuté tout au long de l’événement, le consensus général étant qu’il serait logique que Bitcoin soit finalement alimenté principalement par des sources d’énergie renouvelables. Et encore une fois, Musk a indiqué que Tesla est susceptible de recommencer à accepter les paiements Bitcoin dans un proche avenir en raison de sa perception que l’impact environnemental négatif de Bitcoin a diminué au cours des derniers mois.

À ce stade, Wood a déclaré: «Je pense vraiment que Bitcoin sera beaucoup plus respectueux de l’environnement, certainement que l’extraction d’or traditionnelle ou le secteur des services financiers traditionnel. À bien des égards, c’est déjà le cas, et ça va juste s’améliorer de cette façon. »

Alors que Wood a indiqué que de nombreuses institutions pensent à des choses comme la diversité et l’équité salariale en ce qui concerne l’impact social de diverses entreprises, elle a également souligné qu’elle pense un peu différemment à cet aspect de l’ESG lorsqu’il s’agit de technologies perturbatrices comme Bitcoin. Tout comme Dorsey, Wood a souligné les statistiques liées à la réduction des frictions dans les paiements mondiaux, telles que la forte dépendance aux envois de fonds dans des endroits comme Tonga et El Salvador, comme un aspect de responsabilité sociale du phénomène Bitcoin. Wood a également souligné les 4,3 milliards de personnes vivant sous des régimes autoritaires et 1,3 milliard de personnes vivant sous des niveaux d’inflation à deux chiffres ou plus comme d’autres domaines où Bitcoin peut permettre l’autonomisation économique. Wood a également souligné le travail d’Alex Gladstein du Fondation des droits de l’homme pour ceux qui cherchent plus d’informations sur ce sujet.

“Les sauver de la destruction de leur pouvoir d’achat est certainement un noble objectif social”, a ajouté Wood. « Nous développons le social pour être bien plus que la communauté ESG traditionnelle. »

En termes de gouvernance, Wood a souligné l’ouverture et la transparence de l’ensemble de l’écosystème autour de Bitcoin. “C’est complètement transparent, contrairement à l’opacité des systèmes financiers et des preneurs de péage dans le monde financier traditionnel”, a déclaré Wood.

La PDG d’Ark Invest a également expliqué comment elle s’était familiarisée avec la transparence de Bitcoin grâce à des conversations avec divers contributeurs de Bitcoin Core.

« Pour ce qui est de leur parler d’économie, de théorie économique, [and] des régimes monétaires défaillants historiquement, ils connaissent l’histoire économique, pour beaucoup d’entre eux, mieux que quiconque que j’aie jamais rencontré », a déclaré Wood à propos de la communauté de développement Bitcoin.

“Donc, cela me donne un grand degré de confiance qu’ils croient qu’ils sont sur une mission noble. Ils pourraient être payés beaucoup plus qu’ils ne le sont actuellement s’ils travaillaient chez Google ou Facebook ou dans certains de ces autres domaines, mais ils ont choisi ce sens du but pour un objectif noble. . . Cela me rassure beaucoup lorsque je pense à la gouvernance de l’écosystème, bien plus que je ne pense que nous trouverions dans d’autres écosystèmes financiers. »

Il est à noter que Wood a passé du temps à partager sa compréhension de la communauté de développement Bitcoin, car cela nous ramène à un lien direct avec l’éthique de base de « les cypherpunks écrivent du code » qui a sous-tendu une grande partie de la discussion de mercredi.

