Voici ce que tout le monde dit de la nouvelle saison de Tiger King

Plus de mulets, de chaos et de folie que la première fois. Un tour d’honneur 1 étoile « nous n’avons pas bien réussi » pour Netflix. Joe Exotic de Tiger King est de retour, cette fois « de sa propre cage ». Ce ne sont là que quelques-unes des réactions à la nouvelle saison superflue de ce qui est sans doute la plus époustouflante et la plus folle de toutes les séries originales de Netflix.

L’un de nous a-t-il eu besoin de plus d’absurdité de Tiger King dans nos vies ? Bien sûr que non. Néanmoins, Netflix a quand même fait une toute nouvelle saison des docuseries. Et il est maintenant disponible en streaming pour tous les abonnés. Pour ceux d’entre vous qui, vous le savez, n’ont pas eu assez de l’une des histoires les plus folles jamais racontées via cette plateforme de streaming la première fois.

La saison 2 de Tiger King est désormais diffusée sur Netflix

Joe Exotic ne comprend pas pourquoi il est en prison… Tiger King 2 est maintenant sur Netflix pic.twitter.com/lFxscRb2pt – Netflix (@netflix) 17 novembre 2021

« Avec Joe Exotic derrière les barreaux et Carole Baskin se rapprochant de la propriété de son zoo peu recommandable », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix, « la saga nominée aux Emmy continue son parcours tordu avec Tiger King 2 alors que de nouvelles révélations émergent sur les motivations, les histoires et les secrets des propriétaires de grands félins les plus notoires d’Amérique.

«De vieux ennemis et ennemis, dont Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover et James Garretson, reviennent pour une autre saison de meurtre, de chaos et de folie. Vous pensiez connaître toute l’histoire ? Attends. »

Presque assurément, cette nouvelle saison en cinq épisodes que Netflix a abandonnée mercredi ne correspondra pas à la résonance omniprésente de la culture pop dont la saison 1 a bénéficié. Celui-là était l’une de ces choses qui ont atterri, exactement au bon moment. Quand nous étions tous confrontés aux premiers confinements COVID. Au moins, il y avait cette histoire de l’homme tigre fou pour captiver tout le monde – pendant un petit moment.

Un complot pour décapiter Joe Exotic ?

Alerte spoiler, au fait, au cas où vous prévoyez de regarder la nouvelle saison de Tiger King.

Selon USA Today, la révélation la plus choquante de la nouvelle saison est une personne affirmant dans un affidavit qu’il y avait un plan à un moment donné pour tuer le Tiger King lui-même. L’un des auteurs présumés a déclaré à l’avocat d’Exotic: «J’allais faire couper la tête de Joe (juron). Personne ne sait ce que Jeff et moi avions prévu.

« Est-ce que Jeff allait vous payer si Joe mourait ? » demande l’avocat.

« Je n’aurais plus à travailler », vient la réponse.

Dans le récit de USA Today, il poursuit : « Nous avons élaboré un plan pour décapiter la tête de Joe, le tuer, le débarrasser de la propriété afin que Jeff puisse la reprendre, les animaux et tout.

« Sois mon héros, ma fille »

Attendez, est-ce le vrai roi des tigres ? https://t.co/SgHutRssVY – iamcardib (@iamcardib) 28 octobre 2021

Comme s’il n’y avait pas déjà assez d’étrangeté, pendant ce temps, avant la nouvelle saison, un compte Twitter non vérifié prétendant être Exotic a appelé Cardi B, de toutes les personnes, pour l’aider à obtenir sa libération de prison. « Quand vous voyez la vérité dans Tiger King 2, j’ai besoin que vous ralliiez tout le monde pour être ma voix de la liberté ! Soyez ma fille héroïne », lit-on dans une note manuscrite partagée dans un récent tweet de ce compte.

En réponse au tweet de Cardi, se demandant s’il s’agissait bien de l’homme lui-même, l’avocat d’Exotic, John Michael Phillips, a répondu au chanteur avec un tweet. « Je représente Joe. Il a entendu parler de votre message depuis la prison. J’adorerais vous mettre ensemble lors d’un appel téléphonique la semaine prochaine.

Des choses plus étranges, je suppose, se sont produites.

