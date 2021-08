Voici ce que vaudrait votre chèque de relance de 1 200 $ dans diverses crypto-monnaies en 2021

La crypto avait commencé à bouillir en 2020 au plus fort de la pandémie. La plupart pensaient que les marchés financiers souffriraient énormément lorsque la majeure partie du monde s’effondrerait, mais ce ne serait pas le cas. Même si les différents marchés avaient connu des baisses de prix au début de la pandémie. Puis les marchés ont commencé à se redresser. Les marchés des actions et des crypto-monnaies s’étaient redressés même au-delà de leurs différents points avant le krach.

La reprise a été attribuée à divers moments au fait que les gouvernements ont apporté un soulagement aux citoyens incapables de travailler sous la forme de chèques de relance. Celles-ci devaient permettre aux personnes qui n’en avaient pas les moyens de rester chez elles et de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les gouvernements ont même annoncé le gel des loyers et des hypothèques dans tout le pays. Dans une tentative de garder tout le monde dans une maison.

La plupart ont dépensé ces chèques en nourriture. Car en réalité, les chèques étaient destinés à des personnes dont les revenus n’étaient pas suffisants pour passer par une fermeture. D’autres, même s’ils pouvaient se le permettre, avaient investi une partie ou la totalité de leurs chèques de relance. Certains de ces investissements étaient dans des crypto-monnaies.

Les chèques de relance étaient essentiellement considérés par certains comme de « l’argent gratuit ». De l’argent avec lequel ils feraient ce qu’ils voulaient. Alors que certains déploraient les effets négatifs d’imprimer autant d’argent en si peu de temps, d’autres y voyaient une opportunité. Cet « argent gratuit » qui est entré sur le marché a probablement joué un rôle dans la formidable course haussière qui allait suivre. Une course haussière qui a vu de nouveaux sommets historiques sur le marché.

Mais cela conduit à la question; Si une personne avait investi ses chèques de relance de 1 200 $ émis par le gouvernement américain en avril 2020, combien cet investisseur aurait-il dans divers actifs ? Ce rapport répondra à ces questions, en mettant les chiffres en perspective.

Quel investissement de 1 200 $ en crypto-monnaie seraient les investisseurs nets ?

Pour commencer, nous allons nous intéresser au bitcoin. Si 1 200 $ étaient investis dans le bitcoin en avril 2020, aux prix actuels d’août, cet investissement vaudrait environ 9 000 $. Le prix du BTC a augmenté de plus de 600% depuis lors.

Le prochain serait Ethereum. En mettant un chèque de relance de 1 200 $ dans Ethereum en 2020, à ce stade, l’investisseur aurait plus de 22 500 $. C’est un prix encore plus élevé que le BTC étant donné que le prix de l’ETH a dépassé le prix du BTC au cours de la dernière année.

Outre Ethereum, d’autres altcoins se sont également très bien comportés l’année dernière. Ceux-ci incluent DOGE, ADA, SOL et HEX. Les postes de 1 200 $ chez DOGE vaudraient plus de 200 000 $ maintenant. Un investissement ADA de 1 200 $ vaudrait plus de 90 000 $. SOL vaudrait actuellement plus de 120 000 $. Et last but not least, un investissement de 1 200 $ dans HEX vaudrait plus de 300 000 $ en 2021.

Le marché de la cryptographie a augmenté de plus de 1000% depuis avril 2020 | Source : Capitalisation boursière totale de la cryptographie de TradingView.com

Ces chiffres montrent les rendements absolument énormes que le marché des crypto-monnaies peut apporter. Bien que cela dépende fortement de la capacité de l’investisseur à conserver chaque pic et creux jusqu’à ce que les actifs atteignent ce point.

Image vedette de Freekpik, graphique de TradingView.com