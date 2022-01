Voici ce que vous attendez le plus d’un Motorola Razr 3

Les téléphones Galaxy Z Flip de Samsung sont largement considérés comme les meilleurs pliables à clapet, mais la série Motorola Razr est également une alternative. Cependant, un dirigeant de Lenovo a confirmé le mois dernier que le Motorola Razr 3 arriverait en 2022.

Comment Motorola devrait-il améliorer le prochain pliable ? Nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority ce qu’ils voulaient voir du prochain Razr, et voici comment ce sondage s’est déroulé.

Que voulez-vous voir du Motorola Razr 3 ?

Résultats

Le sondage a été publié dans notre article de presse Motorola Razr 3 le 24 décembre, accumulant plus de 1 400 votes à ce jour. Et il s’avère que ce que les gens voulaient le plus voir du nouveau pliable était un prix compétitif, avec un peu plus d’un quart des personnes interrogées votant pour cette option.

Nous pouvons certainement comprendre pourquoi les gens choisiraient cela, car le Razr 5G a été lancé à un prix assez substantiel de 1 400 $. C’est cher quand vous regardez la fiche technique, avec un processeur de milieu de gamme, un écran 60 Hz, une seule caméra arrière et une petite batterie. C’est aussi cher par rapport au Galaxy Z Flip 3, qui a été lancé à 999 $.

La deuxième option la plus populaire était un écran pliable plus résistant, avec environ 23 % des votants qui l’ont choisi. Les précédents pliables de Motorola manquent de verre ultra-mince, donc j’espère que le Razr 3 apportera cela et plus de réglages de durabilité d’affichage à la table.

Le top trois est complété par une grosse batterie, avec près de 16% des lecteurs interrogés déclarant qu’ils veulent une batterie de grande capacité. Sinon, la puissance phare (~ 15 %), un excellent appareil photo (8,5 %), la résistance à l’eau (6,8 %) et autres (~ 5,6 %) constituaient le reste.

En termes de « autre », nous avons également demandé aux gens de laisser un commentaire avec ce qu’ils voulaient voir. Certains des choix mentionnés dans les commentaires incluent les mises à jour logicielles, le chargement sans fil, l’extension du stockage et un écran plus grand.

commentaires

ScubaMntMonkey : Je ne pense pas qu’il ait besoin d’une puissance phare, mais le haut de gamme serait bien – le (ou l’équivalent) du dernier SD700/870 et 6 à 8 Go de mémoire, et, espérons-le, extensible avec MicroSD. Un écran plus résistant est une donnée avec un pliable. Un bon appareil photo et une bonne batterie doivent également être attendus dans les téléphones haut de gamme/haut de gamme. Mickey Strange : 1. Appareils photo, 2. Jeu de puces, 3. Prix, 4. Mises à jour logicielles, 5. Écran, 6. Haut-parleurs, 7. Résistance à l’eau, 8. Durée de vie de la batterie, 9. Remise sur l’échange de 5G razr Gen 2 , 10. Vous avez ce support de maintien vraiment cool… faites-en le chargeur., 11. Quelqu’un s’il vous plaît faire un étui en caoutchouc qui s’adapte sur le téléphone pour une meilleure adhérence. Eddie Osnard : J’utilise le Gold Razr 5g depuis un an maintenant, et je suis parfaitement satisfait de son design, de sa batterie et de son processeur. Cela dure 2-3 jours pour moi. Tout ce que je voudrais, c’est un écran un peu plus grand et une recharge sans fil. Jamais aimé Samsung Fold, et même à son prix de 999 $, envisageait d’acheter un deuxième Razr il y a un mois pour le même prix. Jc Coello : Simple… Fournir ce que Samsung ne donne pas sur ses téléphones pliables : extension de mémoire, garder le grand écran à l’extérieur et donner au marché un prix très compétitif… et juste améliorer autant que possible tout aspect manquant de la génération actuelle, mais connaissant le Motorola actuel, cela n’arrivera pas et ils vont tout gâcher comme d’habitude 🙂 et j’ai adoré, mais je ne comprends pas pourquoi un fabricant de téléphones envisagerait même de fabriquer un téléphone sans recharge sans fil ces jours-ci. Espérons que d’ici que j’aie besoin de changer à nouveau, ils auront leur acte ensemble.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire ! Que voulez-vous voir du Motorola Razr 3 ? Donnez-nous votre liste de souhaits ci-dessous.

commentaires