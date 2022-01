Voici ce que vous devez faire en premier si vous gagnez le jackpot

Le jackpot de la loterie Powerball a encore grimpé avant le tirage de mercredi soir, et les experts donnent leurs deux cents sur ce qu’un gagnant devrait faire avec l’argent à ce stade. En raison des fortes ventes de billets du mardi au mercredi, le jackpot est passé de 610 $ à 630 $ mercredi. C’est le septième plus gros prix de l’histoire du jeu, selon un rapport de CNBC.

Voir leur nombre apparaître sur la lecture de la loterie Powerball serait un rêve devenu réalité pour la plupart des gens, mais ils n’ont probablement pas beaucoup réfléchi à ce qu’ils feraient dans les minutes et les heures qui suivraient immédiatement. Le planificateur financier agréé Joe Buhrmann a expliqué à CNBC qu’un billet de loterie est légalement considéré comme un « instrument au porteur », ce qui signifie que celui qui le détient est considéré comme son propriétaire et le gagnant du prix. Cela signifie que vous devez protéger le billet contre la perte, les dommages et le vol pendant le temps qu’il vous faut pour réclamer votre prix.

Buhrmann a déclaré que la toute première chose à faire est de prendre une photo de vous-même avec votre billet afin d’avoir une certaine vérification que vous l’avez eu. Il suggère même de signer le dos du billet pour revendiquer la propriété, bien qu’il prévienne que dans certains États, cela signifierait que vous ne pourriez plus rester anonyme. Après cela, il a dit de mettre le billet dans un endroit sûr jusqu’à ce que vous puissiez réclamer votre prix – peut-être un coffre-fort.

Buhrmann dit qu’un gagnant d’un gros lot comme celui-ci devrait réunir une équipe de conseillers avant de réclamer son prix, y compris un avocat, un conseiller financier, un conseiller fiscal et un professionnel de l’assurance. Ils peuvent aider à déterminer si les gains serviraient mieux sous forme de somme forfaitaire ou sous la forme de 30 paiements sur 29 ans.

Dans ce cas, un prix Powerball de 630 millions de dollars équivaudrait à 448,4 millions de dollars en un seul paiement en espèces. Cependant, cela serait soumis à une retenue d’impôt fédéral de 24 pour cent, qui s’élève à 107,6 millions de dollars. Cela laisse 340,8 millions de dollars, qui seraient ensuite assujettis aux impôts de l’État à certains endroits.

Comme mentionné ci-dessus, certains États n’autorisent pas les gagnants à réclamer leurs prix de manière anonyme. Si tel est le cas, Buhrmann prévient que les gagnants deviendront immédiatement la cible de nombreux escrocs. Il a déclaré: « Vous avez peut-être été sans amis et inconnu des passants dans les rues. Tout cela changera lorsque vous serez annoncé comme le gagnant. » Le résultat, cependant, est que dans ce cas, il n’y a aucune raison de ne pas partager la bonne nouvelle avec tous vos amis et votre famille.

Les numéros Powerball seront à nouveau tirés au sort à 23 h 59 HE mercredi – vérifiez vos listes locales pour regarder en direct. Si aucun gagnant n’est trouvé cette fois, le prochain tirage aura lieu vendredi soir à la même heure.