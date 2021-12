Voici ce que vous devez faire si un dixième de la loterie de Noël a été volé, Loterie de Noël 2021

Vernica Roche Mis à jour 17-11-2021 | 13:44

Que faire si vous ils volent un dixième de la loterie de Noël? La première, et essentielle, est de présenter un plainte à la police nationale ou à la garde civile au moment du vol, qui doit être avant le 22 décembre pour être effectif.

C’est le premier conseil qu’ils nous donnent experts en droit pénal, qui, à son tour, soulignent qu’il est nécessaire d’inclure dans la même plainte les récits des événements au cours desquels l’enlèvement a eu lieu. En plus de fournir des photographies du dixième ou des photocopies dans laquelle la série, la fraction et le tirage du dixième sont parfaitement identifiés.

D’autre part, il faudrait aussi signaler le vol au Département Juridique des Loteries et des Jeux de l’État afin qu’ils soient informés du fait en cas d’attribution du billet et obtiennent ainsi le Arrêtez de payer, car ils voleraient non seulement un dixième, mais aussi le prix.

Dans le cas où le Le 10ème gagnant dépasse les 5 000 euros, une ordonnance doit être demandée au tribunal pour arrêter le paiement de la contravention. De même, si la commande est acceptée, une décision de justice doit être envoyée à Loterías y Apuestas del Estado par l’intermédiaire de toute administration.

Jusqu’à ce que le juge en question examine qui est le véritable propriétaire, que le dixième sera suspendu et il ne peut être collecté dans aucune administration de loterie nationale.

Vérifiez l’authenticité du dixième de Noël

Les participantes de la Tirage au sort de la loterie de Noël 2021 Ils doivent d’abord vérifier l’authenticité du dixième qu’ils achètent. Cela peut être fait en vérifiant que le billet porte le logo State Lottery and Gambling, le code-barres et l’année en cours du tirage de Noël en question.

Un autre point essentiel lors de l’achat en ligne de dixièmes de Noël est de les acheter dans des lieux de vente autorisés, publiés sur le site officiel de la Ministère des Finances et de l’Administration Publique.

De plus, lors du paiement, nous devons nous assurer que parcourir un site sécurisé avant d’effectuer le paiement. Vous devez vérifier que le navigateur est sécurisé, en vérifiant que la barre est la Code HTTPS.

Si vous achetez des billets en ligne, les experts préviennent qu’il est pratique enregistrer les e-mails de confirmation et des captures d’écran de l’achat en cas de perte ou de vol.