Voici ce que vous devez savoir sur la mise à niveau du chiffrement de bout en bout de Google dans Messages – .

Google a annoncé à la fin de l’année dernière que la seule fonctionnalité qui manquait à sa dernière alternative iMessage allait bientôt arriver. C’est le cryptage de bout en bout, une fonction de confidentialité qui garantit que les messages échangés dans une application de chat ne peuvent pas être interceptés par des tiers. iMessage est livré avec un cryptage de bout en bout intégré, quelque chose que Google a mis du temps à déployer. D’autres applications de messagerie instantanée comme Signal et WhatsApp ont un cryptage de bout en bout activé par défaut, et Telegram prend en charge la fonctionnalité, mais elle doit être activée par chat.

Le cryptage de bout en bout est déployé pour les utilisateurs de RCS Messages cet été, aux côtés de toutes les autres nouvelles fonctionnalités Android que Google a annoncées plus tôt cette semaine. Mais il y a quelques mises en garde que les utilisateurs doivent comprendre, car tous les messages échangés via l’application de chat de Google ne seront pas cryptés de bout en bout.

Les utilisateurs n’ont rien à faire pour activer le cryptage de bout en bout sur leur téléphone. Il sera là pour l’utiliser, mais cela ne fonctionnera que tant que les deux personnes engagées dans les conversations utiliseront l’application Messages de Google et que les fonctionnalités de chat seront activées pour les deux personnes. Les utilisateurs d’Android peuvent sélectionner l’application de messagerie par défaut sur leurs appareils et choisir une alternative à Messages.

Les fonctionnalités de chat sont les fonctionnalités qui transforment les messages SMS en messages RCS. Outre le cryptage, les fonctionnalités de chat vous indiqueront quand l’autre personne tape, offriront des confirmations de lecture et vous permettront d’échanger des fichiers, des photos et d’autres médias. De plus, les messages RCS fonctionnent via une connexion Internet.

Google Messages prend en charge le chiffrement de bout en bout. Source de l’image : Google

Pour savoir si votre échange de texte avec quelqu’un est un cryptage de bout en bout, vous devrez rechercher une icône de verrouillage à côté de l’icône d’envoi, comme le montre l’image ci-dessus. Cela indique que les deux personnes utilisent Google Messages et que la conversation entre elles est protégée par un cryptage de bout en bout.

La même chose se produit sur iOS, bien qu’il soit beaucoup plus simple de dire ce qui se passe en matière de cryptage de bout en bout. C’est parce que vous ne pouvez pas choisir une autre application de chat pour gérer les SMS. Si vos bulles sont bleues sur iPhone, iPad et Mac, vous envoyez des iMessages cryptés. S’ils redeviennent verts, cela signifie que vous utilisez des SMS réguliers qui transitent par le réseau de votre opérateur et qu’ils ne sont pas cryptés.

Le cryptage des messages de Google a un autre problème. Le cryptage de bout en bout “est disponible dans les conversations en tête-à-tête entre les utilisateurs de Messages avec les fonctionnalités de chat activées”. Cela signifie que toutes les discussions de groupe auxquelles vous pourriez être impliqué ne bénéficient pas de la même fonctionnalité de sécurité et de confidentialité. Ce n’est pas une limitation dont les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac doivent se soucier lorsqu’ils interagissent dans des discussions de groupe via iMessage ou des appels de groupe via FaceTime, car le cryptage de bout en bout est toujours activé.

La nouvelle vidéo de Google ci-dessous explique comment fonctionne le cryptage de bout en bout sur les appareils Android.

