Voici ce que vous devez savoir sur les résultats du troisième trimestre d’AMC du 8 novembre

Comme on dit, le spectacle doit continuer. Et quand il s’agit d’aujourd’hui Divertissement AMC (NYSE :AMC) devant les bénéfices, cette idée séduit les investisseurs. L’action AMC a ouvert à 42,48 $ le 8 novembre et rapporte des bénéfices après la clôture le même jour.

Source : QualityHD / Shutterstock.com

Aujourd’hui, examinons ce qui est nécessaire pour garder intacts les moteurs haussiers de l’action AMC et à quoi ressemble le prix d’admission pour une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

La semaine dernière a été une sorte de blockbuster pour les actions AMC. Parallèlement à une longue période de cinq jours pour Wall Street sur la base d’un récit « juste à droite » de Boucle d’or de la Fed, la plus grande chaîne de cinémas du pays a enregistré une hausse impressionnante et leader du marché de 17,9%.

Derrière la fanfare supplémentaire d’AMC, la performance haussière de l’action suivait les nouvelles des ventes mensuelles de théâtre pour octobre, atteignant des niveaux pré-pandémiques pour la première fois depuis début 2020.

Ce n’est pas tout ce que les taureaux boursiers AMC applaudissent non plus.

Avec la sortie de Warner Bros.’ Dune fin octobre, il y a de plus en plus de preuves que les films à gros budget avec des sorties en salles autonomes – par rapport au modèle hybride de la pandémie offrant aux consommateurs des options de streaming à domicile – sont bien meilleurs pour les entreprises.

Et aujourd’hui ou plutôt ce soir, le rideau sur les résultats du troisième trimestre d’AMC sera tiré.

En chiffres, les prévisions consensuelles tablent sur une perte de 53 cents par action pour la période de trois mois se terminant en septembre. Parallèlement, des ventes de 708 millions de dollars sont attendues.

Plus appétissants comme du maïs soufflé au beurre, les résultats se comparent très favorablement à la perte de 5,70 $ par action à la même période l’an dernier et aux maigres ventes de 119,5 millions de dollars. Et le chiffre d’affaires annuel devrait augmenter de 93,3% pour atteindre 2,48 milliards de dollars.

De plus, malgré les défis structurels de l’industrie avant même Covid-19, le modèle hybride pourrait faire une sortie, ce qui serait un avantage pour le géant du cinéma à l’avenir.

Le fameux Reddit le public a, bien sûr, toujours aimé les actions AMC. Aujourd’hui, il occupe également le devant de la scène pour les traders techniques. Les actions cherchent à mettre de grands sourires sur les visages des taureaux dans les semaines à venir.

Graphique des cours mensuels de l’action AMC

Source : Graphiques par TradingView

Novembre est un bon début pour les actions AMC, mais il est également vrai que chercher un cheval cadeau dans la bouche est souvent une grosse erreur pour les investisseurs. Pourtant, nous pensons qu’un cycle haussier est sur le point de s’amorcer.

Comme le montre le graphique des prix mensuel illustré d’AMC, les actions forment actuellement un modèle de chandelier intérieur. Mais ne vous attendez pas à ce que cela dure. Et compte tenu de ce que nous constatons également sur cette période, préparez-vous à une résolution haussière !

À l’heure actuelle, avec la bougie de novembre qui se développe également dans le corps du marteau confirmé de mai qui a testé avec succès le niveau de retracement de 62 % lié à Covid-19 d’AMC et le plus haut historique de l’action avant 2016, les investisseurs haussiers se voient présenter un prix actualisé et solide. à la recherche, deuxième tentative d’entrée pour l’achat d’actions.

Pour être juste, il existe un risque lié aux bénéfices et la possibilité d’un écart de prix défavorable. Il est indéniable que les graphiques ne sont qu’un outil à utiliser et ne garantissent jamais un certain résultat.

Pourtant, avec une configuration d’apparence solide avant l’événement, et qui comprend également un indicateur stochastique bien neutralisé sur le point de franchir, le rapport agit comme un moteur haussier pour confirmer le modèle de creux mensuel n’est pas t déraisonnable.

Si nous avons raison à propos d’un creux, les perspectives d’une suite ou au moins d’un rallye important après la longue correction de cinq mois d’AMC vers le côté droit d’une éventuelle base en forme de coupe sont très prometteuses alors que le titre entre en 2022.

Pour les investisseurs optimistes intéressés à détenir des actions AMC jusqu’à la publication des résultats de ce soir avec beaucoup moins de risques, je suggérerais un collier.

Un de ces écarts qui permet également à notre modèle de base anticipé de disposer d’un laps de temps harmonieux pour se construire avec succès, le prix d’admission utilisant un collier de février entièrement couvert à 45 $ / 65 $ semble à peu près tout de suite et sur le tableau des prix.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.