Voici ce que vous devez savoir sur l’ETF Bitcoin Futures

Source : iStock/pichet_w

Un jour seulement après la mise en ligne du tout premier fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin basé aux États-Unis sur le NYSE Arca échange, le prix du bitcoin (BTC) a atteint un nouveau record historique. Bien qu’il serait un peu exagéré de prétendre que seul l’ETF a causé cela, cela a aidé BTC à conserver sa dynamique de prix positive.

Lisez la suite pour en savoir plus sur le nouveau Bitcoin Futures ETF.

Découvrez l’ETF de stratégie Bitcoin ProShares

Le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) est le premier ETF Bitcoin basé aux États-Unis qui offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer au prix du bitcoin sans avoir à acheter et à stocker eux-mêmes en toute sécurité la crypto-monnaie la plus populaire.

Après plusieurs tentatives de nombreuses entreprises d’investissement pour obtenir Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) l’approbation de lancer un ETF Bitcoin, ProShares l’a finalement obtenue.

Le premier jour de négociation, BITO a gagné près de 5%, avec environ 1 milliard de dollars d’actions changeant de mains pendant la négociation, ce qui en fait le deuxième ETF le plus négocié de tous les temps. L’impact du lancement s’est également manifesté sur le prix du bitcoin, qui a bondi à 64 434 USD quelques heures seulement après le début des échanges de BITO.

BITO permet aux investisseurs d’accéder à l’exposition au BTC de la même manière qu’ils achètent une action via un compte de courtage et ils n’ont pas besoin d’utiliser un échange crypto ou de créer un portefeuille.

Étant donné que BITO est un ETF Bitcoin Futures, il suit le prix des contrats à terme bitcoin et non le prix du marché au comptant du bitcoin. Cela signifie que le fonds n’investit pas dans le bitcoin ou ne détient pas la monnaie numérique, mais vise plutôt à suivre le prix du bitcoin en gérant activement l’exposition aux contrats à terme sur bitcoin pour le compte des investisseurs.

Le prix du BITO est basé sur les contrats CME Bitcoin Futures qui se négocient sur le Bourse de commerce de Chicago, que beaucoup considèrent comme la principale source de découverte de prix sur le marché du bitcoin. Le ratio des frais totaux du FNB est de 0,95 %, ce qui indique la part de votre investissement dans un fonds qui sera déduite annuellement à titre de frais.

Selon le prospectus du fonds, il investira dans le contrat à terme CME Bitcoin du premier mois, c’est-à-dire des contrats mensuels avec la date d’expiration la plus proche. Le contrat sera reconduit au prochain contrat du premier mois le plus proche avant son expiration.

Avant d’investir dans un ETF à terme bitcoin, il est important de comprendre comment ils se comparent à un ETF bitcoin «physique» et à la possession pure et simple de BTC.

ETF à terme Bitcoin vs ETF bitcoin « physique »

Alors que les ETF à terme bitcoin et les ETF bitcoin «physiques» offrent tous deux aux investisseurs la possibilité d’investir dans le bitcoin sans posséder la crypto-monnaie elle-même, il existe une différence dans leur fonctionnement et le risque entourant leurs marchés.

Les ETF à terme Bitcoin suivent le prix des contrats à terme bitcoin au lieu du prix au comptant du bitcoin. Dans ce cas, les émetteurs de l’ETF ne détiennent aucun bitcoin mais prennent plutôt des positions sur le marché à terme que l’ETF suivra.

Les ETF de bitcoins «physiques» suivent le prix au comptant du bitcoin et la société qui l’émet garde le bitcoin en détention.

Un ETF à terme bitcoin a d’abord été approuvé par la SEC car il possède un véhicule financier réglementé (CME Bitcoin Futures) comme actif sous-jacent. La SEC a donné le feu vert à un ETF bitcoin basé sur des contrats à terme parce que le marché à terme est développé et existe depuis des décennies avec des réglementations strictes qui offrent aux investisseurs une protection contre les Commission de négociation des contrats à terme sur matières premières.

Cependant, étant donné qu’un ETF à terme BTC ne suit pas réellement le prix du bitcoin, sa valeur dépend de l’action sur le marché à terme du bitcoin.

Et comme le savent tous ceux qui ont déjà négocié des contrats à terme, il existe des écarts de prix entre les contrats à terme et le prix au comptant.

Par exemple, les contrats à terme sur bitcoins peuvent être en contango, ce qui se produit lorsque le prix d’un contrat à terme est supérieur au prix au comptant de l’actif sous-jacent. À mesure que le contrat approche de l’expiration, la société émettrice de l’ETF devra vendre le contrat à terme le moins cher et acheter des contrats plus chers avec des dates d’expiration plus longues. Cela affectera la performance de l’ETF au fil du temps car cela érodera certains des rendements tout en engageant des coûts supplémentaires pour les investisseurs.

Les ETF bitcoins « physiques », cependant, ne sont pas exposés au risque de contango car ils sont adossés à des bitcoins et non à des contrats à terme.

Acheter le bitcoin ETF vs acheter du bitcoin

Lorsqu’il s’agit de choisir entre un ETF bitcoin ou l’achat de BTC, vous devez prendre en compte plusieurs considérations avant de prendre une décision.

Règlements

Étant donné que les ETF sont réglementés, s’exposer au prix du bitcoin via ce type de véhicule d’investissement offre plus de protection aux investisseurs que l’achat direct de BTC. Les investisseurs n’ont pas à s’inquiéter autant du risque réglementaire lorsqu’ils détiennent un ETF Bitcoin, ni à protéger leur portefeuille personnel des acteurs malveillants cherchant à voler leurs pièces.

Frais

Les ETF sont gérés par des sociétés qui facturent des frais pour leurs services. Les frais de la plupart des ETF bitcoin sont généralement plus coûteux que ceux des échanges cryptographiques, en particulier avec un ETF à terme bitcoin qui entraîne des coûts supplémentaires pour le renouvellement des contrats.

Certaines plateformes de trading, comme Robin des Bois par exemple, offrez des échanges sans commission pour les actifs cryptographiques tandis que le ratio de dépenses pour les produits bitcoin négociés en bourse peut être supérieur à 1% pa Au lieu de payer des frais élevés pour un ETF bitcoin, certains investisseurs pourraient simplement s’en tenir à l’achat de bitcoin sur un échange crypto des frais bas et le stockage des pièces elles-mêmes.

Commodité

Pour les investisseurs habitués à acheter des actifs d’investissement traditionnels via leurs comptes de courtage en ligne, l’achat d’un ETF bitcoin peut être plus simple que l’achat de BTC à l’aide d’une application inconnue ou d’un échange cryptographique.

Plutôt que de passer du temps à se renseigner sur Bitcoin, les clés privées/publiques et les portefeuilles, ils peuvent simplement acheter un ETF bitcoin auprès de plateformes de courtage traditionnelles comme fidélité, Charles Schwab, ou Avant-garde.

Cependant, les ETF Bitcoin ne peuvent être négociés que lorsque la bourse est ouverte, de sorte que les activités de négociation n’auront pas lieu le soir et le week-end. Les investisseurs en crypto ne sont pas habitués à ces restrictions et choisiront probablement de continuer à acheter des bitcoins auprès d’échanges de crypto qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7.

Bien qu’il y ait des avantages évidents à acheter des actions dans un ETF bitcoin, détenir des bitcoins « physiques » dans un portefeuille personnel sur lequel vous seul détenez les clés privées présente les avantages de détenir de l’argent résistant à la censure sur lequel vous seul avez le contrôle ainsi que des rendements potentiels accrus, car aucuns frais de gestion annuels n’entament vos rendements.

