Voici ce que vous devez savoir sur Pixel Pass avant d’acheter un Pixel 6

Lors de son événement de lancement à l’automne aujourd’hui, Google a annoncé un nouveau service appelé Pixel Pass aux côtés de la série Pixel 6. Comme prévu, Pixel Pass est essentiellement la réponse de Google à Apple One et au programme de mise à niveau de l’iPhone.

Les abonnés Pixel Pass peuvent obtenir le meilleur téléphone Android de Google de 2021 avec protection de l’appareil, une option de mise à niveau de l’appareil, 200 Go de stockage cloud Google One, YouTube Premium, YouTube Music Premium et Play Pass sous un seul abonnement mensuel. Les clients Google Fi bénéficiant d’un abonnement Pixel Pass peuvent également économiser 5 $ supplémentaires chaque mois sur leur forfait Fi. La protection de l’appareil fournie avec Pixel Pass comprend une année de couverture supplémentaire pour toute panne mécanique et jusqu’à un maximum de deux réclamations de couverture des dommages accidentels pendant deux ans. Après deux ans, les propriétaires de Pixel Pass auront la possibilité de passer au dernier Pixel.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Étant donné que le stockage Google One proposé ici n’est que de 200 Go – que vous remplirez plus rapidement maintenant que les Pixels ne reçoivent pas de téléchargements gratuits de Google Photos – vous pourriez ne pas économiser suffisamment sur les services groupés pour que cela en vaille la peine d’annuler votre prévoit d’obtenir le Pixel Pass. Cependant, pour les nouveaux arrivants qui souhaitent plonger tête première dans l’écosystème de Google ou pour les utilisateurs d’Android qui ont débattu de YouTube Premium et Play Pass, le Pixel Pass peut leur offrir une expérience Google optimale.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à Pixel Pass via Google Fi ou le Google Store. Cependant, le forfait d’abonnement n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment. Pixel Pass commence à 45 $ par mois pour le Pixel 6 vanille et à 55 $ pour le Pixel 6 Pro. Le prix de l’abonnement varie en fonction du forfait que vous choisissez. Le pass Pixel 6 Pixel vous fera économiser 176 $ sur son cours de deux ans, et vous économiserez 294 $ avec le Pixel Pass du Pixel 6 Pro.

La partie la plus importante du Pixel Pass est la suivante : vous devez vous y abonner avant vous achetez votre Pixel 6 ou 6 Pro, car le financement du téléphone est lié à l’abonnement. Si vous souhaitez vous inscrire à Pixel Pass, vous ne pouvez le faire que sur le Google Store ou via Google Fi : si vous achetez votre téléphone via votre opérateur ou chez un détaillant tiers, il n’y a aucun moyen d’ajouter Pixel Pass en plus pour l’extension de garantie et l’option de mise à niveau.

Il convient également de noter que Pixel Pass sera automatiquement facturé à chaque période de facturation pendant 24 mois jusqu’à ce que vous décidiez de l’annuler. Si vous décidez d’annuler votre abonnement au cours du cycle de 24 mois, vous devrez payer la valeur restante de votre appareil Pixel à un prix non réduit.

