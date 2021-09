Voici ce que vous devez savoir • .

Tout d’abord, répondons à la question que se posent de nombreux super-fans de Starbucks comme moi. Vous n’avez pas à vous demander si les portes de la chaîne de café seront fermées le 6 septembre de cette année – car, oui, la plupart des magasins Starbucks sont effectivement ouverts le jour de la fête du Travail. Donc, pas besoin de vous soucier de savoir si vous devrez renoncer à un latte à la citrouille et aux épices aujourd’hui.

Une mise en garde majeure à noter est que nous avons souligné que «la plupart» des emplacements sont ouverts aujourd’hui. Il peut néanmoins y avoir des exceptions aujourd’hui, et peut-être aussi des endroits qui offrent des horaires plus courts. Pour vérifier la situation près de chez vous, visitez le localisateur de magasins Starbucks sur le Web ou utilisez l’application Starbucks pour confirmer les heures de n’importe quel endroit que vous souhaitez fréquenter aujourd’hui.

Starbucks est-il ouvert le jour de la fête du Travail ?

Starbucks étant ouvert le jour de la fête du Travail est également une bonne excuse pour vous réengager dans une excellente pratique. Pourboire. Ton. Barista.

Les employés de Starbucks, comme tant d’autres dans les secteurs de la vente au détail et de l’alimentation, ont eu du mal pendant la pandémie. Coupé par les changements dans les réglementations locales et les heures d’ouverture des magasins. Plus la fermeture et la réouverture des salles à manger, les nouveaux protocoles de nettoyage et bien plus encore.

Dans le même temps, l’entreprise a maintenu le bon fonctionnement de ses opérations pendant la pandémie de COVID-19. À tel point qu’au cours des dernières semaines, Starbucks a relevé ses perspectives financières pour l’ensemble de l’année. Cela s’explique par les résultats solides du troisième trimestre de Starbucks, qui ont vu les ventes mondiales comparables des magasins monter en flèche de 73%.

De solides performances

« Alors que la Grande Reconnexion Humaine continue de se dérouler, nos partenaires sont à la hauteur de l’occasion, prêts à rencontrer nos clients là où ils ont besoin de nous. »

C’est ainsi que le président et chef de la direction de Starbucks, Kevin Johnson, a décrit les choses lors de l’annonce de Starbucks au troisième trimestre. “Avec le bon magasin, au bon endroit, au bon moment”, a-t-il poursuivi. « Compte tenu de la force de notre portefeuille diversifié et de l’expérience Starbucks élevée, comme en témoignent nos résultats records du troisième trimestre, nous relevons nos perspectives financières pour l’année entière et sommes confiants dans notre capacité à continuer à exécuter notre programme de « croissance à grande échelle » pour débloquer tout le potentiel de la marque Starbucks.

Entre autres nouvelles récentes de la chaîne de café, il a annoncé le premier emplacement Starbucks à la Barbade et a divulgué plusieurs changements de direction d’entreprise. Y compris la promotion de John Culver en tant que président du groupe, Amérique du Nord et chef de l’exploitation ; Michael Conway au président du groupe, International and Channel Development ; et Michelle Burns au vice-président exécutif, Global Coffee, Tea and Cocoa. “Ces nominations soutiennent notre programme de” croissance à grande échelle “, afin de générer une croissance prévisible et durable à long terme, ainsi que nos engagements à être une entreprise positive pour les personnes et pour la planète”, a déclaré Johnson.