Voici ce que vous faites lorsque vous recevez un nouveau téléphone

La mise à niveau vers un nouveau smartphone est l’un des petits plaisirs de la vie, car vous maîtrisez votre nouvel appareil brillant. Mais que vous ayez un téléphone économique ou un appareil phare, nous devons tous passer par le processus de configuration.

Il existe deux approches pour ce processus, à savoir copier toutes vos données à partir de votre ancien téléphone ou tout simplement recommencer. Nous vous avons demandé quelle approche vous préférez et voici comment vous avez voté.

Que faites-vous lorsque vous recevez un nouveau téléphone?

Résultats

Nous avons posé cette question le 7 avril 2021 et un total de 2662 votes ont été exprimés au moment de la rédaction. Un peu moins de 60% des répondants disent copier toutes les données de leur ancien téléphone vers leur nouveau téléphone, ce qui en fait l’approche dominante des lecteurs interrogés.

Le désir que le nouveau téléphone soit exactement comme l’ancien appareil, une tonne d’applications installées et la présence d’applications téléchargées de côté sont quelques-unes des raisons invoquées par les lecteurs pour copier les données de l’ancien téléphone.

Cependant, de nombreux lecteurs préfèrent repartir à zéro, car un peu plus de 40% ont voté de cette façon. Les commentaires suggèrent que la possibilité de restaurer des données à partir du cloud est une raison majeure pour ignorer la copie de données à partir d’un ancien téléphone.

commentaires

jdrch: J’ai généralement plus de 200 applications installées, donc la copie est la voie à suivre.Painfully_Candid: Je garde tout sur le cloud. Dès que je me connecte, à peu près tout commence à revenir. Je peux jeter mon téléphone dans le lac et ne pas craindre de perdre quoi que ce soit.Nachein: J’avais l’habitude de repartir à zéro, mais maintenant en passant d’une galaxie à une autre, je pense que je préfère le commutateur intelligent et j’ai toutes mes affaires rapidement nouveau téléphone ou tablette pour être comme le dernier, en commençant par configurer le lanceur / tiroirs d’applications exactement de la même manière, et installer les applications que je sais que j’aime. Je ne suis pas intéressé à patauger dans «l’expérience» des OEM. Stanley Kubrick: Je peux comprendre vouloir copier des paramètres, des données, etc. Cependant, étant donné qu’il faudra encore plusieurs heures pour obtenir les choses comme vous le souhaitez … nouveau départ. J’ai vu de mes propres yeux trop de bugs se produire lorsque quelqu’un avec des connaissances techniques insuffisantes laissait simplement Google installer tout ce qui aurait été sauvegardé à partir de son téléphone précédent.Patrick Mac: J’aime charger des applications de côté. J’aime aussi conserver les données pour la plupart des applications comme les widgets, les lanceurs, les jeux, etc. donc oui j’aime copier depuis mon ancien téléphone ou une sauvegarde (pas le cloud). C’est la principale raison pour laquelle j’aime Android. Avec Android 11, je vois qu’ils commencent à restreindre l’accès au dossier de données et c’est une déception.Kanaka Bhaswara Prabhata: frais pour moi, j’ai déjà toutes les choses importantes sur le cloud, et pour les applications, je pense qu’avec un nouveau départ, je peux installer quelque chose qui j’ai vraiment besoin

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé des commentaires. Comment pensez-vous que Google peut améliorer le processus de configuration des téléphones Android? Laissez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.