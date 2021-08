Voici ce que vous paieriez pour le Pixel 6 Pro

Google a fourni plus de détails sur sa série Pixel 6 la semaine dernière, confirmant à la fois un Pixel 6 standard et le Pixel 6 Pro. Les deux appareils devraient offrir de nouveaux capteurs de caméra et le chipset Tensor interne.

Le modèle Pro devrait être le Pixel le plus riche en fonctionnalités que nous ayons vu depuis un certain temps, principalement en raison de l’inclusion depuis longtemps d’un système polyvalent à triple caméra (comprenant également une caméra 4X). Rick Osterloh de Google a déclaré que l’appareil serait “cher”. Mais combien seriez-vous prêt à payer ? Voici ce que vous nous avez dit.

Combien paieriez-vous pour le Google Pixel 6 Pro ?

Résultats

Nous avons posé cette question le 3 août, avec plus de 2 200 votes comptés dans ce sondage. La fenêtre de prix la plus populaire que les gens étaient prêts à payer est de 900 $ à 999 $, ce qui représente 26,1 % des voix. Cela a été suivi de près par la fourchette de prix de 800 $ à 899 $ à 24,7 %. À la troisième place se trouvait le segment de 699 $ à 799 $, avec 23,1% des répondants qui ont déclaré qu’ils achèteraient le Pixel 6 Pro s’il se situait dans cette gamme de prix.

Un peu plus de 19% des votants ont déclaré qu’ils paieraient entre 1 000 et 1 199 dollars pour le Pixel 6 Pro. L’option la moins populaire était cependant la tranche de 1 200 $ et plus, car seulement 6,2% des lecteurs interrogés disent qu’ils dépenseraient autant pour l’appareil Pro de Google.

Plus de la moitié de tous les répondants sont prêts à dépenser plus de 900 $ au téléphone lorsque nous combinons les segments 900 $ à 999 $, 1 000 $ à 1 199 $ et 1 200 $+. Pendant ce temps, un peu moins de 48 % des répondants sont prêts à dépenser 899 $ ou moins lorsque nous combinons les segments 800 $ à 899 $ et 699 $ à 799 $.

Quoi qu’il en soit, il convient de noter que les téléphones dotés de chipsets haut de gamme, d’une résistance à l’eau, d’une charge sans fil et d’appareils photo périscopiques n’ont pas tendance à être des produits phares abordables. Le Xiaomi Mi 11 Ultra, par exemple, coûte 1 200 € (~ 1 408 $) en Europe et 70 000 Rs (~ 941 $) en Inde. Pendant ce temps, le S21 Ultra se vend 1 199 $.

commentaires

Nick V : Si Google était intelligent, ils saperaient Apple et Samsung dans l’arène phare pour commencer. EeZeEpEe: Je vais deviner avec optimisme 6 Pro avec stockage de base est de 999 $. Quel que soit le prix, c’est à ça que sert le financement à 0 %. Ai-je raison? lol Ce serait bien que ce soit un bon programme d’échange pour les anciens propriétaires de Pixel. Malheureusement, ils ne donnent vraiment pas beaucoup de valeur en retour. Wolfie : Je voudrais le régulier. En espérant 900 ou moins. Je le voulais au lancement, mais s’ils montent trop haut, j’attendrai quelques mois roaduardo : s’ils demandent plus de 1k, c’est tout ce que j’ai besoin de savoir pour vouloir jamais obtenir un nouveau Pixel. Demander plus et offrir moins. Si je suis sur Android, c’est l’un des produits phares de Sammy. Ils emballent plus que ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin, mais au moins ils vous en donnent plus pour votre argent par rapport à tant d’autres. Stanley Kubrick : Même si j’ai voté pour le montant le plus bas… en réalité je n’achèterai pas le 6. J’attends le 5A pour voir si je pourrais acheter celui-là. Shawn Hamm : Les téléphones de Google ont été d’excellentes propositions de valeur avec un bon rapport qualité-prix. Bien sûr, ils ont fait des compromis, comme le suggère le prix, mais vous en obtenez toujours beaucoup. Ils ont constamment essayé de faire monter leurs téléphones en gamme, et le prix le reflète. Dommage que le reste du téléphone ne le fasse pas.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Combien pensez-vous que le Pixel 6 Pro coûtera réellement? Faites-nous savoir ci-dessous.