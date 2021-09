Voici ce que vous pensez de la fusion OnePlus/Oppo maintenant

Robert Triggs / Autorité Android

L’industrie des smartphones ressent enfin les premières ondes de choc de la fusion OnePlus et Oppo. Plus tôt cette semaine, Pete Lau de OnePlus a admis que la marque utiliserait un nouveau système d’exploitation unifié à l’avenir, fusionnant les caractéristiques d’Oxygen OS et de Color OS. D’autres nouvelles concernant l’intégration d’équipes de développement matériel sont également arrivées.

Ainsi, compte tenu des derniers développements, nous avons demandé à nos lecteurs de se prononcer sur leur nouvelle perception de la fusion. Il s’avère que de nombreux lecteurs ressentent toujours la même chose à propos de l’accord lorsqu’il a été annoncé pour la première fois.

Que pensez-vous de la fusion OnePlus/Oppo depuis son annonce ?

Résultats

Un peu moins de 3 500 votes ont été exprimés sur ce sondage publié le 20 septembre, et la majorité d’entre eux reste contre la fusion.

Malgré la dernière clarification, un peu moins de 62% des personnes interrogées disent qu’elles redoutaient la nouvelle lorsqu’elle est apparue pour la première fois “et c’est encore le cas maintenant”. Environ 7,8% des lecteurs avaient initialement de grands espoirs, mais ils n’attendent plus avec impatience les fruits du partenariat. En regardant les premiers résultats du sondage, 49% des lecteurs étaient farouchement contre la fusion, tandis qu’un peu moins de 40% étaient sur la clôture. Les derniers résultats du sondage suggèrent que davantage d’utilisateurs à deux idées sont désormais fermement dans le camp des pessimistes.

Cependant, malgré l’inclinaison écrasante vers le négatif, plusieurs lecteurs voient toujours la fusion de manière positive. 18,8 % « attendaient avec impatience » la fusion lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois et ont toujours cette perception élogieuse. Notamment, un peu moins de 12% des personnes interrogées admettent favoriser le déménagement après l’avoir initialement redoutée.

Bien sûr, nous n’avons pas encore vu les résultats de la fusion d’Oppo et OnePlus en termes de matériel. Il y a beaucoup d’indications que des changements radicaux sont à venir en 2022, mais nous n’avons pas encore vu comment ils affecteront les appareils des marques.

Vos commentaires

Needa : OnePlus m’a lentement perdu en tant que client au cours des dernières années. Bien que j’aime toujours absolument mon op5, je n’achèterai pas un autre téléphone OnePlus en raison de leurs normes de mise à jour qui tombent d’une falaise. Peut-être que la fusion avec OPPO résoudra cela. De toute façon, je pense qu’il est trop tard. Je ne suis plus excité ou ne me soucie plus des actualités OnePlus. Joe Black : Ils font tous partie du BBK, alors qu’importe s’ils fusionnent deux sous-marques. Large_Hadron : Il a toujours été un peu difficile d’accepter les affirmations de OnePlus selon lesquelles ils n’étaient pas une filiale d’Oppo, d’autant plus qu’ils ont utilisé de manière flagrante le matériel d’Oppo. Je vois donc cela comme une économie d’argent pour BBK plutôt que comme une véritable fusion. Skifarterking : Mon dernier OnePlus est le 5t qui, à mon avis, était le dernier bon appareil qu’ils ont lancé avant de se tourner vers une approche plus grand public. Cependant, comme c’est l’une des dernières sociétés permettant un enracinement facile, j’étais prêt à lui donner une autre chance, mais en lisant ceci, j’ai juste peur qu’Oppo ne prenne le relais pour interdire le déverrouillage et l’enracinement du chargeur de démarrage. Byorself : Que diriez-vous d’une autre option de sondage telle qu’un haussement d’épaules, ce qui signifie que je m’en fiche. One Plus m’a perdu en tant que client régulier.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur la fusion OnePlus/Oppo ou les résultats de ce sondage, déposez un commentaire ci-dessous.