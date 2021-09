Voici ce que vous pensez de la série iPhone 13

Apple a lancé la nouvelle gamme iPhone 13 la semaine dernière. Les derniers concurrents phares d’Android de la société sont disponibles en quatre versions : iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Alors qu’Apple a présenté les nouveaux iPhones avec beaucoup d’aplomb, certains peuvent affirmer qu’ils offrent très peu de mises à niveau par rapport aux modèles d’iPhone 12 de l’année dernière. Nous avons mené un sondage sur notre site Web pour savoir ce que les lecteurs d’Android Authority pensent des nouveaux iPhones. Voici les résultats.

La série iPhone 13 est-elle chaude ou non?

Résultats

Les résultats de notre sondage sur la sympathie de la série iPhone 13 sont assez simples. Nos lecteurs ne sont pas impressionnés par la nouvelle gamme d’Apple. 80% des près de 2 500 personnes interrogées ont voté pour dire que ce lot d’iPhones n’est pas chaud. 20% n’étaient pas d’accord et sont satisfaits de ce qu’Apple a mis sur la table.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la série iPhone 13 n’est pas une mise à niveau très importante, surtout si vous utilisez déjà un modèle iPhone 12 comparable ou même un produit phare Android. Oui, la société a réussi à réorganiser les caméras sur les modèles inférieurs, à affiner l’encoche, à introduire des fonctionnalités intéressantes comme le mode cinématique et un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les modèles pro, et bien sûr, à ajouter la nouvelle puce A15 Bionic. Cependant, ces changements ne sont apparemment pas suffisants pour impressionner nos lecteurs qui voulaient voir Apple pousser pour la prise en charge de l’USB-C, une charge plus rapide et une meilleure expérience logicielle. Voici ce qu’ils avaient à dire.

Ce que tu avais à dire

dooms_day : les fans d’Apple disent toujours qu’ils « affinent » ou « perfectionnent » une fonctionnalité disponible sur d’autres téléphones. C’est toutes les excuses qu’ils peuvent faire pour justifier un téléphone avec des fonctionnalités ternes à un prix élevé. Sans oublier qu’ils s’en tiennent à la foudre lorsqu’ils utilisent même le type C sur le nouveau chargeur de l’Apple Watch ainsi que sur l’iPad Mini. Apple aime vraiment garder les moutons à l’intérieur du jardin clos.

thesecondsight : Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, si vous voulez qu’on vous dise ce que « vous ne pouvez pas faire » sur votre téléphone, achetez un iPhone. Si vous voulez la liberté, achetez Android.

Inflatablemon : Toujours retenu par le connecteur Lightning tandis que le reste du monde de la technologie profite de l’USB-C.

EasyCare : Je m’attendais à USB-C et Touch ID, mais non, cela ne s’est pas produit. De plus, l’affichage à 120 Hz dans les modèles Pro est aussi un peu nul. Voyons ensuite le Pixel 6.

Joe Black : Même vieux même vieux, seul l’écran et la batterie plus grosse sont neufs. Le Mini restera probablement le meilleur iPhone à mes yeux, à part ça… je m’en fous le moins du monde + iOS bouge à peine dans n’importe quelle direction, ce qui n’est pas terrible si vous aimez votre iOS, mais si vous trouvez qu’iOS manque comme je le fais , il y a peu de raisons d’envisager même les iPhones.

Marshall : Comme c’est le cas pour moi depuis l’iPhone 7, iOS est le maillon faible. C’est dommage car la plupart des efforts matériels d’Apple post-iBend6Plus ont été décents, et cela laisse de côté les avantages évidents du SoC.

William D : Je garde un Pixel avec moi, mais jusqu’à ce qu’un téléphone Android soit mis à jour pendant plus de 2-3 ans, je m’en tiendrai à mes iPhones. Mon 12 est génial et mon 6 est toujours aussi génial avec une nouvelle batterie gratuite 5 ans plus tard. 6s est toujours pris en charge.

Brett : Rafraîchir le design. L’encoche semble obsolète. À une époque où les écrans ont des perforatrices et des caméras sous l’écran. Je comprends que la technologie de Face ID est meilleure que celle d’Android, mais vous avez eu 4 ans pour trouver une meilleure solution.