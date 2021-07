Voici ce que vous pensez de la stratégie smartphone de Sony

Robert Triggs / Autorité Android

Les divisions smartphones de Sony et LG ont toutes deux connu une baisse des ventes au cours des dernières années, LG abandonnant finalement l’activité mobile. Pendant ce temps, Sony a peaufiné sa stratégie et a en fait réalisé un bénéfice au cours de l’exercice 2020.

Notre propre Rob Triggs estime que Sony et sa nouvelle stratégie font de lui un croyant à nouveau. Mais que pensent les lecteurs d’Android Authority de la nouvelle stratégie smartphone de la firme ? Voici ce que vous nous avez dit.

Croyez-vous à la stratégie smartphone de Sony ?

Résultats

Plus de 10 800 votes ont été comptés après que nous ayons posé cette question le 17 juillet, ce qui en fait l’un des plus gros sondages Android Authority ce mois-ci. Et le résultat montre que les personnes interrogées croient massivement à la stratégie actuelle de Sony en matière de smartphones.

La grande majorité des commentaires n’expliquent pas clairement pourquoi les gens ont voté de cette façon, mais la récente stratégie de Sony pour les smartphones a consisté à réduire les coûts de production et à augmenter le prix de vente moyen de ses téléphones haut de gamme. Cela s’est traduit par un bénéfice malgré une baisse des ventes de smartphones d’une année sur l’autre. Donc, nous supposons que si la stratégie n’est pas cassée, ne la répare pas.

Un peu moins de 20% des lecteurs interrogés déclarent ne pas faire confiance à la stratégie de Sony. Les commentaires à cet égard se plaignent de la qualité d’image des appareils photo des smartphones Sony, du manque de support matériel, des problèmes liés à la disponibilité et des prix élevés.

Certains utilisateurs ont également signalé un rapport selon lequel Sony ne proposerait qu’une seule mise à jour du système d’exploitation Android sur le Xperia 1 III. Cela a depuis été réfuté par la firme, affirmant qu’ils visaient deux mises à jour du système d’exploitation.

commentaires

roaduardo : Pas de support de transporteur, pas d’achat. steve gaudreau : Eh bien, j’espère que Sony pourra continuer. Avec HTC et LG partis, je vais devoir faire quelque chose lorsque mon V60 ne pourra plus être mis à jour. Parce que je ne perds pas un centime sur Samsung ou Apple. Apple, Samsung même chose parce que l’un essaie d’imiter l’autre et c’est écoeurant. CDavisUnlimited : C’est juste triste parce que j’avais le Xperia 1 ii, et je l’ai vendu parce que l’appareil photo était un déchet. Si Sony ne faisait que des pilotes de caméra décents, alors ils seraient « grand public ». Au lieu de cela, ils fabriquent un appareil photo poubelle et essaient de prétendre que c’est à cause d’un client « de niche » qui aime utiliser Photoshop pour chaque photo qu’ils prennent. C’est un mensonge, et cela a ruiné les téléphones Sony pour moi. shamatuu : Sony sera le prochain LG. Luke B : Il y a des années, j’avais un téléphone Sony. Physiquement, j’ai adoré mais d’un point de vue logiciel, c’était un vrai bordel. Il chauffait au hasard alors qu’aucune application n’était ouverte et ralentissait tout de suite. Je l’ai renvoyé pour un remplacement 3 fois et toujours la même chose se produirait. Cela fait quelques années maintenant, donc je ne sais pas s’ils se sont encore mis d’accord, mais mon expérience passée m’a dissuadé d’essayer à nouveau Sony. John Meredith : Sony devrait adopter la tactique de Samsung et proposer des ventes directes avec financement. Samsung m’a fait une évidence pour obtenir un S21 qui le rendait vraiment très abordable. J’ai réduit Sony pour la raison inverse. inter milano: j’adore mon Sony Xperia 5 ii c’est le smartphone le plus rapide que j’ai connu et pourtant croyez moi je suis un geek, entre Apple, Samsung, Vivo, Xiaomi, OnePlus avec toutes ses marques j’ai acheté leur flagship, mais Sony c’est tellement fluide c’est incroyable !! Iceman89 : Si j’avais besoin d’acheter un téléphone maintenant, ce serait chez Sony. Ce sont les seuls qui me plaisent en ce moment. Samsung et OnePlus se sont égarés… Carney3 : C’est une bonne base pour repartir mais je pense que Sony ne se contentera pas d’être une marque de niche. Historiquement, ils tirent parti de leur marque premium pour être un acteur du marché de masse. Ils veulent redevenir cela, être Apple et Samsung, qui se sont tous deux inspirés à bien des égards de Sony. Martin Ambre : Un gros problème Sony ne vend pas de mobile sur tous les marchés

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé des commentaires ! Achèteriez-vous un téléphone Sony Xperia dans un an ou deux ? Faites le nous savoir dans les commentaires!