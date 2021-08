Voici ce que vous pensez des noms de desserts publics pour Android

Google n’a pas utilisé publiquement de noms de desserts pour les nouvelles versions d’Android depuis quelques années, optant pour des versions numérotées à partir d’Android 10. Mais l’entreprise utilise toujours des noms de desserts en interne, Android 12 étant surnommé Snow Cone.

Les nouvelles de la semaine dernière ont indiqué qu’Android 13 s’appelait Tiramisu au sein de Google, mais nous voulions savoir si les lecteurs voulaient que les noms de desserts destinés au public fassent leur retour. Voici comment vous avez voté dans ce sondage.

Souhaitez-vous voir un retour aux noms de desserts publics pour Android ?

Résultats

Le sondage a été publié le 27 juillet et plus de 3 500 votes ont été comptés au moment de la rédaction. Le gagnant ici est le camp du « oui », avec un peu plus de 86 % des voix ou plus de 3 100 hochements de tête. Il est également facile de comprendre pourquoi, car les noms des desserts s’écartaient des conventions de dénomination utilisées par Windows et iOS.

Les noms de desserts publics existaient également depuis les premiers jours d’Android, remontant à Android 1.5 Cupcake. Nous pouvons donc comprendre le désir que cette convention continue. De plus, Google utilise toujours des noms de desserts en interne, ce n’est donc pas comme si le géant de la recherche devait proposer rétroactivement des noms de desserts pour ses récentes versions d’Android.

Pourtant, un peu plus de 13% des lecteurs interrogés disent qu’ils ne veulent pas voir les noms des desserts faire un retour public. Quelques commentaires suggèrent que le système de numérotation actuel est «plus propre» ou indique que Google grandit. Un lecteur estime également que Google devrait en effet s’en tenir aux noms de code mais choisir autre chose que des desserts.

commentaires

adibuyono : Un peu manquer Android avec le nom des desserts. Cela rend Android un son unique, et bien sûr, doux ~ CR45H 0V3RR1D3 : Il fut un temps où je pensais qu’ils étaient mignons. De nos jours, il semble plus propre, à bien des égards, d’utiliser simplement un nombre. Enragé Rotty : J’avais l’habitude de penser que c’était mignon, mais il était temps que Google grandisse Brian Bergström : je les appelle toujours par leurs noms de desserts de toute façon. Tout cela à cause de Pie, étant un plat salé dans certaines parties du monde, pas un dessert. Le joueur Windows98 : Nous avons à nouveau besoin de noms de desserts publics !!! Les appeler par des numéros donne à Android un aspect plus iDroid imo Cysper: En fait non, mais ils devraient s’en tenir aux noms de code pour le rendre plus unique qu’iOS, mais ils devraient aller avec quelque chose de différent des bonbons de nos jours pour que ça se sente frais.

Et les lieux ? comme Memphis, Chicago ou Nevada. Ou qu’en est-il des autres villes dans d’autres pays ? Ils devraient rester avec des noms de code plutôt que de simplement les appeler des numéros.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Que pensez-vous que Google devrait faire après avoir atteint Android « Z » ?