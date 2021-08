Voici ce que vous pensez des publicités dans les skins Android et les applications préchargées

Si vous avez un smartphone d’un OEM chinois, vous savez à quoi ressemblent les publicités dans les skins Android et les applications préchargées. Xiaomi est célèbre pour le remplissage d’annonces dans MIUI. Realme les appelle “recommandations de contenu commercial”. Même Oppo inclut des publicités dans Color OS. Cependant, les fabricants de téléphones chinois ne sont pas les seuls à placer des publicités dans des skins Android et des applications préchargées dans le cadre de leur modèle commercial. Samsung est également connu pour avoir des applications dans ses applications par défaut. Cependant, la société a récemment décidé de mettre fin à la pratique des applications propriétaires, notamment Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme.

Bien que les publicités puissent être ennuyeuses, elles permettent aux vendeurs de smartphones de proposer des appareils à des prix plus abordables. C’est certainement quelque chose dont les consommateurs peuvent bénéficier, même si cela signifie voir quelques publicités en plus. De nombreux OEM permettent également aux utilisateurs de désactiver entièrement les publicités. Nous avons donc pensé à vous demander, à vous nos lecteurs, ce que vous pensez des publicités sur les skins Android et les applications préchargées. Voici comment vous avez voté dans notre sondage et ce que vous aviez à dire sur vos expériences.

Que pensez-vous des publicités dans les skins Android et les applications préinstallées ?

Résultats

Le diagramme circulaire ci-dessus montre que nos lecteurs savent très bien comment les publicités sur les skins Android et les applications préchargées les font ressentir. Autrement dit, ils les détestent.

85% des près de 2 000 électeurs qui ont répondu à notre sondage ont déclaré qu’ils méprisaient les publicités sur leurs téléphones. 13% ont voté pour dire qu’ils sont d’accord pour avoir des publicités sur les skins Android et les applications préchargées tant que cela signifie payer moins pour un téléphone.

Seuls 2% des votants sont tout à fait d’accord pour voir des publicités sur leurs appareils.

Ce que tu avais à dire

EasyCare : aucune publicité. Période. Mon téléphone n’est pas gratuit, ils peuvent mettre leurs annonces ailleurs.

Joey Isham : S’ils doivent charger un tas d’annonces, alors le produit devrait être gratuit. De plus, de nombreuses publicités ne peuvent pas être interrompues ou arrêtées, ce qui, à mon avis, ne devrait pas être autorisé, car vous ne pouvez pas appeler le 911 si nécessaire pendant la diffusion de la stupide publicité.

Lcd1701 : lorsque vous payez une somme d’argent importante pour un smartphone, le fait de vous faire imposer des publicités est pire que dans les applications gratuites/IAP du Play Store. J’ai arrêté d’utiliser Samsung après le S4 à cause du gonflement et des applications impossibles à tuer à moins qu’il ne soit enraciné, et c’est vraiment insultant qu’ils mettent des publicités maintenant sur des téléphones sur lesquels vous payez déjà trop cher. Mes appareils après ce S4 étaient Nexus 6P, Essential (RIP) et maintenant Pixels – d’abord 3a maintenant 4a. C’est pourquoi Android n’est jamais surfait.

Irvan : Je suis d’accord avec les publicités sur un appareil bas de gamme, pas sur un produit phare à 1 000 $.

Joeb Splik : Je paie cher pour les meilleurs téléphones Samsung. Ils n’ont pas besoin de gagner plus d’argent en diffusant des publicités. J’ai lu quelque part qu’ils vont arrêter cette pratique à cause du contrecoup des clients. J’espère que c’est vrai.

Wongwatt : Les publicités sont partout de toute façon, mais cela ne signifie pas que je devrais avoir à les accepter intégrées dans un appareil pour lequel j’ai payé de l’argent.

Albin : Pas question. Mais je suis curieux de savoir si le bloqueur de publicités à l’échelle du système que j’utilise pour éliminer les fenêtres contextuelles d’applications et les boîtes de dessins animés fonctionnerait également sur ces publicités.

Cliff R : À moins qu’ils n’aiment Amazon et leur Kindle « Ceci est financé par la publicité » pour que les utilisateurs choisissent une version non publicitaire, alors je ne pense pas qu’ils devraient être là. Il n’est acceptable que si l’utilisateur final peut choisir d’en choisir un ou non.

Bloc-notes : les annonces sur un produit phare ou sur tout téléphone coûteux sont interdites. Sur les téléphones bas de gamme ou les téléphones économiques, les publicités sont acceptables si elles ne sont pas intrusives ou si elles n’affectent pas l’utilisation normale du téléphone.

Jeff Namhie : Je ne suis pas si désespéré financièrement que je suis prêt à accepter des publicités pour baisser le prix d’un téléphone.

CR45H 0V3RR1D3 : 3 facteurs. 1 : Ce que vous pouvez vous permettre. 2: Quels compromis vous êtes prêt à faire. Et 3 : Le BL peut-il être déverrouillé. Si l’argent n’est pas un problème, alors, acheter l’appareil directement auprès de l’OEM peut éviter une surcharge supplémentaire du transporteur (le Pixel étant le meilleur, naturellement). Cela garantit également généralement que le BL peut être déverrouillé, ce qui ouvrira les autres moyens de supprimer les ballonnements / publicités, via des ROM personnalisées, root, ADB, etc. Si vous n’avez pas la possibilité de jouer librement et gratuitement avec votre portefeuille, alors, le numéro 2 entre en jeu. Quels ballonnements/annonces êtes-vous prêt à supporter, afin d’avoir accès à quelque chose que vous n’auriez peut-être pas autrement ? Pensez à cela comme regarder une émission sur tubi, pluton, paon ou l’une des nombreuses autres applications de streaming qui offrent des films / télévision gratuits, tant que vous regardez quelques publicités. L’état d’esprit est le même. Et enfin, évidemment, si le BL peut être déverrouillé, cela rend naturellement les compromis beaucoup plus faciles à faire.