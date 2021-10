Voici ce que vous pensez du design fuite du Galaxy S22 Ultra

Les rendus apparents du Samsung Galaxy S22 Ultra ont récemment cassé la couverture, présentant un téléphone qui ne ressemble en rien à ses prédécesseurs. Un nouveau réseau de caméras, des bords supérieur et inférieur plus plats et une fente pour stylet S Pen font que le téléphone ressemble plus à une note qu’à un produit phare du Galaxy S.

Mais que pensent les lecteurs des changements ? Eh bien, nous avons posé cette question dans un récent sondage, et les résultats sont tombés !

Que pensez-vous du design du S22 Ultra qui a fuité ?

Résultats

Nous avons recueilli plus de 1 500 réponses sur ce sondage, publié pour la première fois le 28 septembre. Fait intéressant, il y a une majorité de près des deux tiers pour le camp « J’aime ça ». 65,1% des lecteurs ont coché cette case, indiquant qu’ils approuveraient la refonte du Galaxy S22 Ultra. Cependant, une proportion importante de 34,9 % des répondants « détestent » le design.

Nous n’avons proposé que deux options, mais certains dans les commentaires suggèrent qu’ils ne tombent dans aucun des deux camps mais expriment plutôt une « indifférence » envers la conception. Les fans de Note approuveront probablement le design, d’autant plus qu’aucune Note ne fera ses débuts cette année. Cependant, ceux qui se rangent du côté de l’évolution de la conception du Galaxy S ces dernières années se sentiront probablement plus lésés.

Vos commentaires

Yakubu Tukur : Il aurait dû y avoir une troisième option indiquant « indifférent ». Wongwatt : C’est tout simplement stupide, s’il vous plaît, dites-moi qu’ils ne pensent pas « P pour la photographie » parce que ce serait complètement nul. sopenco1 : Un écran plus petit ET un design plus laid ? Merci, mais je n’essaie pas de rétrograder. Je vais m’accrocher à mon Note 20 Ultra jusqu’à la sortie du Xiaomi Mi 12 Ultra l’année prochaine. paulius : J’aime cette approche. Ils vont satisfaire les fans de Note tout en réduisant le nombre d’appareils différents qu’ils sortent. Au lieu d’avoir 3 notes et 3 séries s, ils auront 2 séries s et 1 note (en quelque sorte). Cela leur permet d’avoir des téléphones pliables en place Note. John Sims : J’aime ça. Le haut et le bas étant plats avec des bords arrondis me rappellent les anciens téléphones Windows Nokia Lumia.

C’est tout pour notre sondage sur le design du Samsung Galaxy S22 Ultra. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur les modifications apparentes de la conception ou les résultats de ce sondage, déposez un commentaire ci-dessous.